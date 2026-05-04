車企比拚 北京車展聚焦智能

二○二六（第十九屆）北京國際汽車展覽會日前舉辦，卅八萬平方米展出面積創全球規模之最。八天展期、一四五一台展車、首發車型一八一台、來自廿一個國家和地區的近千家參展企業…這場盛會被外界看做是全球汽車產業轉型發展的核心風向標。

展會上，近一百八十場行業發布會密集登場，新車、技術、行業觀點集中發布。

小米汽車展台人氣相當高。小米創始人、董事長雷軍公布了小米汽車的銷量資料：近十個月，首款中大型ＳＵＶ小米YU七交付超過廿三萬台；兩年多來，小米汽車累計交付量超過六十五點五萬台。雷軍表示，過去兩年裡，小米造車工藝、交付等各環節水準都大幅提升，新一代車型在續航、性能等方面的產品力也全面提升。

蔚來、小鵬、問界等造車新勢力也爭相發布最新成果。「今年五月，我們的智慧駕駛輔助系統將再升級，增加園區和地下車庫漫遊功能，以後車輛從停車場就可以直接在原地開啟智駕協助工具了。」小鵬集團董事長何小鵬說。

本屆車展首發新車共一八一台、概念車七十一台，中國自主品牌、傳統車企、合資車企、新勢力等展示的重點新車、概念車均瞄準電動化、智能化等新風潮。

在小鵬展區，大六座ＳＵＶ車型ＧＸ熱度頗高，吸引不少參觀者進入座艙直接感受。「我們的第三排座椅能實現電動三折疊，直接釋放出更大的後備箱空間；如果第三排要坐人，座椅靠背還可以實現零至一百八十度調節。」工作人員為體驗者現場展示。

車展也是全球汽車前沿技術的比拚舞台。比亞迪天神之眼智慧輔助系統展區搭建出一座微型停車場，車輛在無人操控的狀態下，可精準完成輔助駕駛、自動停車、遠端無人停車等一系列操作。不遠處，兩台零下卅攝氏度的低溫艙被搬進展區。艙內正在充電的車身已經布滿冰霜，但閃充系統仍在穩定工作。「目前我們的閃充技術能讓電車五分鐘吃好，九分鐘吃飽，即便在零下卅攝氏度的環境下，充電也僅比常溫多用三分鐘。」比亞迪展區工作人員介紹。

本屆北京車展還同期舉辦兩百餘場新聞發布會，十餘場外國駐華領事館、商協會交流活動，十餘場精準採購配對活動，以及卅餘場行業峰會、研討會、論壇、頒獎活動。