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陸電動車企對川習會有期待 推動市場開放與雙向合作

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
比亞迪正加速全球布局，期待「川習會」能夠帶來改變。圖為比亞迪在墨西哥設立的專賣店。（路透）
比亞迪正加速全球布局，期待「川習會」能夠帶來改變。圖為比亞迪在墨西哥設立的專賣店。（路透）

比亞迪執行副總裁李柯近日接受美國CNN訪問表示，比亞迪正加速全球布局，期待「川習會」能夠帶來改變，但即使沒有美國市場，比亞迪仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。同時，在美國總統川普將訪陸之際，李柯向美方喊話，期待「川習會」透過對話推動市場開放與雙向合作空間。

美國有線電視新聞網（CNN）刊出對李柯的訪問。李柯在訪問中透露，面對電動汽車行業愈發激烈的競爭，比亞迪的目標不只是大陸市場，而是全球市場，將成長為更貼合各國本地市場的品牌。

報導指出，長期以來，美國實質上禁止大陸汽車製造商進入美國市場，理由是「國家安全」問題以及保護美國本土汽車企業。不過，川普已宣布即將訪問大陸，美國對大陸汽車的進口限制亦可能成為雙方討論議題之一。

李柯喊話，期待川普此行能夠帶來改變，「你開啟對話，隨後發現商機，然後你就應該開放市場，因為這是一個雙贏的局面。」但她也補充，目前比亞迪暫無進入美國市場的後續規劃，「即使沒有美國市場，比亞迪依然將保持領先地位。」

觀察者網指出，比亞迪近年憑藉電池技術與「性價比」優勢成為電動車領軍企業。儘管美國一直將比亞迪「拒之門外」，但這並未影響比亞迪在全球市場的擴張。CNN指出，其海外擴張持續加速，2026年海外銷量目標上調至150萬輛。

但在伊朗戰爭引發全球能源危機的背景下，電動車需求上升。對此，李柯表示，比亞迪已經看到石油危機中的成長契機，「這就像是給那些從未接觸過電動汽車的人敲響了警鐘」。她透露，在澳洲和印尼等市場，電動汽車的需求已出現大幅度成長。

此外，CNN提到，儘管比亞迪在電池技術保持領先地位，並透過自動化生產和完備供應鏈鞏固競爭優勢，在中國電動汽車和混合動力汽車市場中長期占據20%以上市占率。但近些年，越來越多中國電動汽車製造商快速崛起，電動車市場競爭愈發激烈。

美國 美方 CNN

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