大陸一線城 房市動能回暖 京、滬上月成交量年增兩位數

大陸一線城市4月房市成交量大增，北京及上海4月成交量分別年增15%及22%，尤其上海房價止跌特徵初現，中原地產公司預估，一線城市的回暖將傳導到二三線城市，房市將呈現量升價穩及溫和修復特徵。

第一財經指出，今年「金三銀四」期間，大陸一二線城市房地產市場交出了一份不同以往的成績單。以上海為代表的核心城市二手房成交明顯回升，價格止跌特徵初現，市場情緒在悄然變化。

第一財經報導，北京4月二手住房成交量1.79萬套，年增幅15%；深圳則由新房帶動，一二手住宅合計成交量9,044套，月增15%，主要來自改善型需求；廣州二手房4月成交量1萬套，年增4.8%。

上海4月二手房共計成交2萬8,742套，較去年同期成長22.3%，且高於2019年4月的2萬7,080套，創近十年來4月單月成交套數的最高紀錄。

報導認為，整體來看，大陸一線及核心二線城市均呈現不同程度回暖，但路徑分化明顯：上海以二手房修復為主，北京穩步改善，深圳由新房帶動，廣州受政策調整影響，杭州則以結構性改善為特徵。

中指研究院數據顯示，4月大陸百城新建住宅均價為每平方公尺人民幣1萬7,129元，月增0.08%，年增2.18%；二手住宅均價為每平方公尺人民幣1萬2,733元，月減0.46%，年減8.34%。

展望後市，中指研究院預計，在「好房子」帶動下，5月中國核心城市新房市場將維持量價平穩；二手房市場則可能因入學需求減弱而出現成交回落，價格維持小幅波動。

近期包括高盛、摩根大通在內的國際投行釋放對大陸房市的正面訊號。上海中原地產資深分析師盧文曦表示，這類機構更多是從資本市場角度判斷周期、切換機會，其趨勢性判斷具一定參考價值。盧文曦認為，一線城市的回暖或將對二線、三四線城市形成傳導，但在當前市場格局下，傳導路徑和強度仍有待進一步觀察。

但安居客上海指出，本輪市場修復不意味著上行周期重啟，在「房住不炒」主基調下，市場仍將呈現「量升價穩、溫和修復」特徵。