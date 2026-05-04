快訊

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

在WSBK匈牙利站又拿第一…張雪機車拉風 催動銷量

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
張雪機車在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站首回合正賽中奪得冠軍。（網路照片）
張雪機車在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站首回合正賽中奪得冠軍。（網路照片）

大陸國產重型機車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站再度收穫冠軍獎盃，這是此前張雪機車在葡萄牙站拿到兩個冠軍（兩回合皆奪冠）後的第三冠，此前拿到雙冠時就掀起國產機車銷售熱潮，各地傳出張雪機車賣到缺貨。

新華社報導，2026年WSBK匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽於當地時間5月2日舉行，「張雪機車」旗下法國車手德比斯在最後一圈完成超越奪冠，繼葡萄牙站後再度為車隊拿下勝利紀錄。

張雪機車由職業摩托車手張雪於2024年創立，總部位於重慶。品牌主打高端性能摩托車，張雪機車‌2025年全年銷量約2.2萬‌輛，在國產大排量摩托車品牌中排名‌第八‌，2026 年新款車型發布後訂單增長迅速，加上拿下WSBK冠軍後銷量大增。

2026年3月開啟預定的2026款500RR和820RR車型，‌100小時內大定訂單突破5,543輛，10天鎖單量超過1萬輛。公司預計今年6月月產能突破1萬輛，全年目標銷量‌6萬‌輛，年產值約人民幣18億元。‌‌‌

《香港01》報導，此次匈牙利站首回合正賽奪冠，亦為張雪機車繼葡萄牙站包攬雙冠後的又一冠軍，車手德比斯和卡里卡蘇洛此次參賽，均駕駛張雪機車品牌的自研車型ZXMOTO 820RR-RS。

快科技此前報導稱，「張雪機車」在2026年WSBK葡萄牙站中量級組別曾斬獲雙回合冠軍（一站有兩個回合比賽），為大陸摩托車製造商在該賽事中的首個冠軍，打破國際車隊長期壟斷，該車輛國產化率超過90%，發動機、電控、車架等核心部件實現100%自主化，約五成零部件來自重慶本地供應體系。該品牌賽事表現帶動市場關注，訂單量出現大幅成長。

此外，在「張雪機車」紅透半邊天的同時，資金也源源不斷湧入，據上海證券報，更受市場關注的是，成立僅兩年的「張雪機車」在奪冠前23天完成人民幣9,000萬元A輪融資，引入金華浙江等浙江國資企業及相關上市公司資本參與，讓張雪機車的發展備受期待。

大陸 法國 新華社

延伸閱讀

比亞迪為什麼第1季獲利大幅下滑？今年車市逆風？

Royal Enfield 年銷突破 120 萬輛　中量級市場布局持續擴張

比亞迪汽車海外銷量創高 4月突破13萬輛 年增七成

廣汽海外出口量破局沖高，1-4月同比激增133.9%，國際化征程駛入「快車道」

相關新聞

大陸一線城 房市動能回暖

大陸一線城市4月房市成交量大增，北京及上海4月成交量分別年增15%及22%，尤其上海房價止跌特徵初現，中原地產公司預估，一線城市的回暖將傳導到二三線城市，房市將呈現量升價穩及溫和修復特徵。

在WSBK匈牙利站又拿第一…張雪機車拉風 催動銷量

大陸國產重型機車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站再度收穫冠軍獎盃，這是此前張雪機車在葡萄牙站拿到兩個冠軍（兩回合皆奪冠）後的第三冠，此前拿到雙冠時就掀起國產機車銷售熱潮，各地

車企比拚 北京車展聚焦智能

二○二六（第十九屆）北京國際汽車展覽會日前舉辦，卅八萬平方米展出面積創全球規模之最。八天展期、一四五一台展車、首發車型一八一台、來自廿一個國家和地區的近千家參展企業…這場盛會被外界看做是全球汽車產業轉

德陽造助攻核電 落地大灣區見效

近日，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組，中廣核廣東太平嶺核電項目一號機組正式投產發電。作為大陸核電裝備製造主力軍，東方電氣為項目提供了汽輪發電機組、核控制棒驅動機構、反應堆冷卻劑泵等關鍵設施，「德

房市回溫 京滬二手房交易量4月走揚

大陸房市持續低迷，但今年「金三銀四」期間，一二線城市房市卻出現不同程度回暖跡象，其中以上海為代表的核心城市中古屋成交量更明顯回升。第一財經報導，上海四月二手房（中古屋）共計成交二萬八七四二套，較去年同

陸電動車企對川習會有期待 推動市場開放與雙向合作

比亞迪執行副總裁李柯近日接受美國CNN訪問表示，比亞迪正加速全球布局，期待「川習會」能夠帶來改變，但即使沒有美國市場，比亞迪仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。同時，在美國總統川普將訪陸之際

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。