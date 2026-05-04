首款自研晶片報捷 小米玄戒O1出貨逾百萬顆

小米CEO雷軍宣布，小米自研的首款高端旗艦SoC玄戒O1出貨量已突破100萬顆，未來還將應用於小米汽車。目前，玄戒O1已搭載於小米15S Pro、小米平板7 Ultra、小米平板7S Pro三款終端設備。意味小米在自研晶片上，正實現從研發到規模化商用的重要跨越。

事實上，在手機業內，能夠自主設計系統單晶片（SoC）的手機廠商並不多，比如蘋果擁有A系列晶片，三星推出 Exynos，多數廠商則依賴高通和聯發科。

玄戒O1於2025年5月發表，為小米首款高端旗艦SoC，也是大陸首顆3奈米先進製程的自研SoC，因美國代工禁令並不包含智慧手機晶片，故該晶片能由具備3奈米量產能力的台積電代工。

大陸知名科技博主「數碼閒聊站」透露，小米玄戒晶片的願景遠不止於此。該系列晶片後續將完成從手機、平板、汽車到穿戴設備的全生態布局，旨在通過統一的自研底層硬體，徹底打通小米「人車家全生態」中的各個數據與操作環節。