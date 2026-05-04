聽新聞
0:00 / 0:00

首款自研晶片報捷 小米玄戒O1出貨逾百萬顆

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

小米CEO雷軍宣布，小米自研的首款高端旗艦SoC玄戒O1出貨量已突破100萬顆，未來還將應用於小米汽車。目前，玄戒O1已搭載於小米15S Pro、小米平板7 Ultra、小米平板7S Pro三款終端設備。意味小米在自研晶片上，正實現從研發到規模化商用的重要跨越。

事實上，在手機業內，能夠自主設計系統單晶片（SoC）的手機廠商並不多，比如蘋果擁有A系列晶片，三星推出 Exynos，多數廠商則依賴高通和聯發科

玄戒O1於2025年5月發表，為小米首款高端旗艦SoC，也是大陸首顆3奈米先進製程的自研SoC，因美國代工禁令並不包含智慧手機晶片，故該晶片能由具備3奈米量產能力的台積電代工。

大陸知名科技博主「數碼閒聊站」透露，小米玄戒晶片的願景遠不止於此。該系列晶片後續將完成從手機、平板、汽車到穿戴設備的全生態布局，旨在通過統一的自研底層硬體，徹底打通小米「人車家全生態」中的各個數據與操作環節。

美國 大陸 聯發科

延伸閱讀

眾多廠商壓縮中低端產品線 華為選擇回歸千元機市場是為何？

小米汽車慕尼黑研發中心啟動！大規模挖角雙B與保時捷團隊 鎖定高性能技術研發

被美國禁買先進設備的華虹 現在實力如何？也做得出7奈米了？

依賴外資的時代已結束！中國車企對美國市場虎視眈眈

相關新聞

車企比拚 北京車展聚焦智能

二○二六（第十九屆）北京國際汽車展覽會日前舉辦，卅八萬平方米展出面積創全球規模之最。八天展期、一四五一台展車、首發車型一八一台、來自廿一個國家和地區的近千家參展企業…這場盛會被外界看做是全球汽車產業轉

德陽造助攻核電 落地大灣區見效

近日，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組，中廣核廣東太平嶺核電項目一號機組正式投產發電。作為大陸核電裝備製造主力軍，東方電氣為項目提供了汽輪發電機組、核控制棒驅動機構、反應堆冷卻劑泵等關鍵設施，「德

房市回溫 京滬二手房交易量4月走揚

大陸房市持續低迷，但今年「金三銀四」期間，一二線城市房市卻出現不同程度回暖跡象，其中以上海為代表的核心城市中古屋成交量更明顯回升。第一財經報導，上海四月二手房（中古屋）共計成交二萬八七四二套，較去年同

陸電動車企對川習會有期待 推動市場開放與雙向合作

比亞迪執行副總裁李柯近日接受美國CNN訪問表示，比亞迪正加速全球布局，期待「川習會」能夠帶來改變，但即使沒有美國市場，比亞迪仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。同時，在美國總統川普將訪陸之際

從投行看大陸／新增值稅法「視同銷售」解析

台商集團內無息資金拆借、無償使用房產或設備、無償提供管理諮詢或技術服務等，新法下均不需視同銷售繳納增值稅。

陸學者看川習會 台灣問題最敏感議題

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國，學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國大陸在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願在台海或南海再添變數

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。