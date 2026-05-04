折疊機賽道 陸各大廠商拚「無痕」技術

蘋果將推出首款折疊機，讓折疊手機賽道火熱。近期陸各大廠商紛紛亮出底牌，競相發表新一代折疊屏技術，比如面板廠京東方、維信諾今年以來推出無痕折疊屏。分析認為，未來折疊手機競爭焦點將從輕薄、折痕、續航轉向無折痕體驗、耐用性、新形態、AI生產力、軟體生態適配。

證券時報報導，對於無痕定義，CINNO Research研究總監劉雨實認為，目前的「無痕」不是絕對物理無痕，而是點亮時達到視覺幾乎不可見和觸摸幾乎不可感知的程度。雖然物理上可能仍有微米級的起伏，但體驗上確實達到無痕效果。

京東方近期推出全新鏡感0痕折疊屏顯示屏，宣稱折痕優化超‌過40%，實現視覺上幾乎看不到折痕，用手撫摸也感受不到任何凸起或凹陷的「鏡級體驗」，該產品首發於3月首發於OPPO Find N6手機上，並宣布成為全球首款通過德國萊茵TÜV「無感折痕」60萬次折疊認證的產品；維信諾於4月1日在國際顯示技術大會推出全新無跡折疊屏，主打「更薄、更平整、更耐用」。

對於目前全球無痕技術競賽，劉雨實認為，目前大陸國產無折痕折疊屏與三星在2026 CES上發布無痕折疊技術相比在核心指標上追平甚至局部超越三星，折痕深度更淺、手感更平，顯示亮度更高，且先三星一步實現了量產。