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台泥80周年 許願「重塑文明」

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥董事長張安平（左九）率台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業的員工代表以及正於杭州公亮大樓值勤的機器狗阿福合影。台泥／提供
台泥董事長張安平（左九）率台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業的員工代表以及正於杭州公亮大樓值勤的機器狗阿福合影。台泥／提供

台泥（1101）2日於台北華山文化創意產業園區舉辦80周年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典。這家見證台灣從戰後重建走向全球低碳轉型的指標企業，揭示了下一個80年的行動主軸，將過去「建設城市」的自我認知，延伸為「形塑文明」的未來願景。

台泥董事長張安平並率領橫跨亞歐非三大洲，涵蓋水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業的跨國經營團隊亮相，展現台泥自 2017年啟動全面低碳轉型以來，從台灣本土企業蛻變為全球綠色集團的具體成果。

張安平在致詞中為這份使命作出註解：「今天的世界仍在改變，科技在加速，氣候在變化，文明正在翻頁。但有一件事情始終不會改變：文明，永遠需要基礎。需要橋梁，需要道路，需要城市，需要乾淨穩定的能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地。台泥所做的，正是守護這個基礎。我們不只是建設城市。我們是在守望文明的明天。」張安平強調，當歷史回望這個時代，它或許不會記得每一家公司。但它一定會記得：在文明轉折的時刻，有人仍然在為人類鋪路造橋。

台泥說明選擇華山文創園區舉辦慶典具有深厚歷史意義，該址曾是華山貨運車站，當年台泥水泥在此卸貨澆築出今日台北的輪廓。活動現場首度公開「AI礦山無人礦山車」系統，此為全球水泥業首例將數位孿生與自動化控制深度整合進採礦流程的技術，目前已在花蓮和平、廣東英德及江蘇句容廠成熟運轉，並宣告進入全球複製階段，將陸續延伸至歐洲與非洲據點。

針對半導體擴廠與AI算力中心建置潮，台泥也於80周年發表全球強度最強達萬磅的旗艦型地坪產品「台泥極平80自平泥」。該產品具備10,000 PSI鋼骨級強度，較同業強出三倍，僅需極薄厚度即可承受重型機具高頻率輾壓，徹底解決科技廠辦地坪易斷裂進而波及精密設備的痛點。

在國際布局方面，台泥土耳其子公司OYAK Cement於震災嚴重的Hatay省，與當地政府合作以3D列印技術興建21棟智慧綠色住宅。該計畫採用接近100%營建廢棄物再生材料，並結合全太陽能供電自給自足，此案已獲選為 COP31氣候峰會綠色重點項目。

回顧過去80年，台泥從1946年承擔戰後重建，到供應國道一號與台北101耐震混凝土，始終與台灣發展同步。2024年台泥歐洲子公司於非洲啟用全球首座「無旋窯創新製程」水泥廠，並獲選《TIME》全球500大永續企業，並正式更名為TCC Group Holdings，已經走出台灣的台泥，目前有58種不同國籍的員工，正以為未來、為人類、為地球服務的共同信念，重新書寫一個古老產業。

台泥 水泥

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