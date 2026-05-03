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中國多家村鎮銀行密集解散 由股東銀行承接資產負債

中央社／ 台北3日電

中國地方型基層小型銀行眾多，其中不少村鎮銀行存在壞帳等風險。中國媒體報導，中國多個村鎮銀行4月底密集獲得批准解散，改由這些村鎮銀行的股東接管，承接相關資產及負債。而這些接管的股東多為規模大得多的一般銀行。

村鎮銀行是指中國官方批准，由金融機構、非金融企業或個人出資，在農村地區設立的銀行，客戶以在地農民為主，主要業務是為農民的相關需求提供金融服務。但其最大或唯一股東須為銀行，持股比重不得低於20%，且僅能在所在地的縣區範圍內放貸。

中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，其中提出要推動「中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心」。

澎湃新聞報導舉例，江蘇金融監管局4月30日發布的文件顯示，同意解散「江蘇大豐江南村鎮銀行」，該行全部資產、負債、業務、網點、員工及其他各項權利義務由「江蘇江南農村商業銀行」繼承。

雲南金融監管局日前也發布文件，同意解散「騰衝民生村鎮銀行」，該行全部業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務由中國民生銀行承接。

重慶金融監管局則於4月27日發布文件，同意解散「潼南民生村鎮銀行」，該行全部資產、負債、業務、員工以及其他各項權利義務，由中國民生銀行承接。

在此之前，中國民生銀行已於2025年12月26日收購「普洱民生村鎮銀行」及「林芝民生村鎮銀行」，成為該行的普洱分行及林芝分行。

天津金融監管局也在4月30日發布文件，同意天津農村商業銀行成立10家均位在天津市津南區的支行。而這些支行的前身即為同一天解散的「天津津南村鎮銀行」，由天津農村商業銀行承接全部業務、財產、債權債務及其他各項權利義務。

青島金融監管局在4月30日發布文件顯示，同意青島農商銀行吸收合併「青島即墨惠民村鎮銀行」，改為青島農商銀行的分支機構，且同樣承接這家村鎮銀行的資產、負債、業務、員工及各項權利義務。

報導指出，近年來中共中央及中國政府多次提出，要深入推進中國中小金融機構「減量提質」（減少數量提高品質）。但目標並非單純壓縮數量，而是透過補充資本、完善治理、強化風險管理和能力建設，提升機構穩健性和服務水準，使中國中小金融機構體系「規模更加合理、結構更加健康、風險更加可控」。

中共

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