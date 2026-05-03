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中共政治局會議後 深圳廣州等地再推房市新政

中央社／ 北京3日電

中共中央政治局會議4月28日提出「要努力穩定房地產市場」以來，已有包括深圳、廣州武漢、天津、蘇州等多地密集推出新政，欲穩定房市。但分析認為，當前中國房市穩定基礎仍顯薄弱。

財聯社報導，4月29日晚間，深圳市住房和建設局發布通知，開放核心區住房限購政策。在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內，深圳戶籍居民家庭可購買3間房，在當地連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年的非深圳戶籍居民家庭可購買2間房，持當地居住證的非深圳戶籍居民家庭可購買1間房。

4月30日，廣州也發布促進房市發展的實施意見，提高住房公積金貸款額度；放寬既有商業貸款轉公積金貸款條件，允許轉為組合貸款。鼓勵各區發放「購房家裝家居消費券」等形式補貼等。

同一天，天津和武漢也發布房市政策通知，蘇州則是在5月2日發布相關通知。

這些政策多集中在加大住房公積金支持力度，鼓勵各區給予住房或租房補貼等。但不少網友留言，真正需要的是房價再降以及降低貸款利息。

澎湃新聞報導，中指研究院分析指出，上一次中央政治局會議提及房地產是在2025年4月，時隔一年，這次政治局會議在「要有效防範化解重點領域風險」中再提「房地產」，代表防範化解房地產風險依然是重點任務。

從市場表現來看，今年第1季全國新建商品房銷售面積年減10.4%，銷售額年減16.7%，降幅較1-2月均有所縮小，3月的市場銷售出現邊際改善。但報導指出，當前復甦仍呈點狀式特徵，穩定基礎仍顯薄弱。

房地產 武漢 廣州

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