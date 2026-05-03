月薪32萬起！陸AI人才爭奪戰升溫 高性能計算工程師超夯

中國大陸16至24歲年輕人今年3月的失業率達到16.9%‌，但高性能計算工程師等職位人才供需卻呈現「七搶一」局面，亦即七家企業競爭一名求職者，而且AI相關職位平均月薪普遍達到人民幣7萬元（約新台幣32.4萬元）以上，部分高階職缺薪資更高。

科創板日報指，華東師範大學在4月底舉行春季新工科專場招聘會，華為、螞蟻等企業及AI相關公司參與招聘。現場數據顯示，高性能計算工程師供需比低至0.15，約7家企業競爭1名求職者；SLAM與規控算法崗位供需比分別為0.21及0.23，約4家企業爭1人，顯示供給低於需求。

上海財經大學計算機與人工智慧學院副教授崔萬雲指出，AI本質仍是工具，求職者對AI焦慮不必過度放大，關鍵在於如何使用。他並表示，「AI時代真正有競爭力的，是那些能夠掌握前沿AI工具、理解AI技術發展，並把AI能力轉化為實際生產力的人才。」多名招聘負責人亦指，不會使用AI的求職者可能面臨替代風險，但僅會使用AI亦不足以形成長期競爭力。

報導稱，招聘會現場有多名具博士背景或跨領域求職者參與AI職位面試。完成博士後研究的小樊表示，雖具6年軟體經驗及博士訓練，但在大模型細分領域經驗不足，仍存在入職門檻。另一名博士畢業求職者小李則指出，從車聯網轉向AI領域時，主要困難在於缺乏場景操作經驗與算力背景。

薪資方面，數據顯示AI科學家及負責人平均月薪達人民幣13萬7,153元（約合新台幣63萬元），位居高薪職位前列；算法研究員、大模型算法及AIGC工程師等職位平均月薪約7萬元。

大陸招聘平台「脈脈」人才報告也顯示，今年1至2月新發AI職缺占新經濟職缺26.23%，較去年同期2.29%大幅提升，年增約12倍。金融科技、網路、新能源汽車及通訊等產業AI需求持續擴張。

此外，亦有企業代表指，AI能力已逐步納入評估標準，部分企業將AI使用情況納入日常考核。有受訪學生表示，AI工具迭代快速，已由加分項轉為必備能力，部分企業甚至要求在筆試中使用AI完成專案。部分企業主管指，AI人才不僅需會使用工具，亦需理解底層邏輯，例如不同版本模型的差異與適用場景，才能進行成本與效能判斷。

針對AI應用深化，部分企業表示，未來工程師角色將由單純編碼轉向流程設計與任務拆解，強調溝通與需求表達能力。對AI帶來的求職壓力，崔萬雲稱，關鍵仍在於如何將AI工具轉化為實際生產力，並結合產業場景進行應用，而非僅停留在工具操作層面。