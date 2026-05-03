推動中小金融機構改革 陸多家村鎮銀行獲批解散

大陸正加速推進中小金融機構整併與風險化解，多地村鎮銀行陸續獲批解散，並由地方農商行或股份制銀行承接相關資產負債。陸媒指出，近日江蘇、雲南、重慶、天津及青島等地均有村鎮銀行完成退出或吸收合併程序，部分機構同步改設為分支行運作。此前，大陸官方數據顯示，截至4月20日，今年已有72家村鎮銀行完成退出註銷。

澎湃新聞指出，4月30日，江蘇金融監管局披露文件顯示，同意解散江蘇大豐江南村鎮銀行，該行全部資產、負債、業務、網點、員工及其他各項權利義務由江蘇江南農村商業銀行承繼。雲南金融監管局同日披露文件顯示，同意解散騰衝民生村鎮銀行，其全部業務、財產、債權債務及其他權利義務均由中國民生銀行承接。

騰衝民生村鎮銀行為民生銀行控股，持股51%。據民生銀行2025年年報披露，該行共設立29家村鎮銀行、營業網點77個。民生銀行董事會已於2025年12月通過吸收合併民生村鎮銀行相關決議，待監管批准後實施，並已完成普洱、林芝兩家村鎮銀行的收購及分支機構設立。

重慶金融監管局4月27日批覆顯示，同意解散潼南民生村鎮銀行，其全部資產、負債、業務及員工由民生銀行承繼。

同日，天津金融監管局披露文件顯示，同意天津津南村鎮銀行解散，其全部業務、財產及債權債務等由天津農村商業銀行承繼。天津津南村鎮銀行此前公告指出，吸收合併後將改設分支機構，客戶資金與權益不受影響。

青島金融監管局4月30日披露批覆顯示，同意青島農商銀行吸收合併青島即墨惠民村鎮銀行，並改建為分支機構，承接其清產核資後全部資產、負債及業務。

報導稱，近年來，中央層面多次提出要深入推進中小金融機構減量提質。對中小金融機構而言，「減量提質」並非單純壓縮數量，而是在有序出清結構性風險的同時，通過補充資本、完善治理、強化風險管理和能力建設，提升機構穩健性和服務水平，使中小金融機構體系規模更加合理、結構更加健康、風險更加可控，金融服務的覆蓋和質效同步提升。

中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，其中提出「推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心」。

此前，證券時報4月21日曾指，大陸官方數據顯示，截至4月20日，今年已有72家村鎮銀行完成退出註銷，與去年同期的27家相比，增速較快。