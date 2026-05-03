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走出谷底了？上海4月中古屋成交量創近10年同期新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
今年「金三銀四」期間，大陸一二線城市房市出現回暖跡象，上海4月中古屋成交量更創近十年來同期新高。（中新社）
今年「金三銀四」期間，大陸一二線城市房市出現回暖跡象，上海4月中古屋成交量更創近十年來同期新高。（中新社）

大陸房市持續低迷，但今年「金三銀四」期間，一二線城市房市卻出現不同程度回暖跡象，其中以上海為代表的核心城市中古房成交量更明顯回升。第一財經報導，上海4月二手房共計成交2萬8,742套，較去年同期成長22.3%，且高於2019年4月的2萬7,080套，創近十年來4月單月成交套數的最高紀錄。

第一財經指出，今年「金三銀四」期間，大陸一二線城市房地產市場交出了一份不同以往的成績單。以上海為代表的核心城市二手房成交明顯回升，價格止跌特徵初現，市場情緒在悄然變化。

除了上海，北京4月二手住房網簽約1.79萬套，年增幅也超15%；深圳則由新房帶動，一二手住宅合計網簽9,044套，改善型需求有所增強；廣州與杭州亦呈現溫和修復，其中杭州高端改善市場表現較為活躍。

報導認為，整體來看，大陸一線及核心二線城市均呈現不同程度回暖，但路徑分化明顯：上海以二手房修復為主，北京穩步改善，深圳由新房帶動，廣州受政策調整影響，杭州則以結構性改善為特徵。

中指研究院數據顯示，4月大陸百城新建住宅均價為每平方公尺人民幣1萬7,129元，月增0.08%，年增2.18%；二手住宅均價為每平方公尺人民幣1萬2,733元，月減0.46%，年減8.34%。

展望後市，中指研究院預計，在「好房子」帶動下，5月中國核心城市新房市場將維持量價平穩；二手房市場則可能因入學需求減弱而出現成交回落，價格維持小幅波動。

此外，近期包括高盛、摩根大通在內的國際投行釋放對大陸房市的正面訊號。上海中原地產資深分析師盧文曦表示，這類機構更多是從資本市場角度判斷周期、切換機會，其趨勢性判斷具一定參考價值。盧文曦認為，一線城市的回暖或將對二線、三四線城市形成傳導，但在當前市場格局下，傳導路徑和強度仍有待進一步觀察。

但安居客上海指出，本輪市場修復不意味著上行周期重啟，在「房住不炒」主基調下，市場仍將呈現「量升價穩、溫和修復」特徵。

廣州 北京 深圳 上海 房市

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