中國農民工逾3億人 房地產低迷建築業人數大降

中國農民工數量在2025年首次突破3億人，在他們主要從事的行業中，建築業月均收入最高，但隨著房地產業跌落谷底，建築業農民工4年間減少了1400萬人。

農民工指戶籍仍在農村，年內在本地從事非農產業或外出從業6個月及以上的勞動者。農民工的就業、薪資、流動情況與中國的經濟發展和社會問題密切相關。

中國國家統計局在4月30日公布的「2025年農民工監測調查報告」顯示，2025年全國農民工總量首次突破3億，為3億115萬人。農民工月均收入也首次突破5000元，達到5075元（約新台幣2萬3345元），相比上年增加114元。

經濟觀察報2日報導指出，農民工主要從事的行業中，建築業的月均收入近4年都位列第一。但在2022年，從事建築業的農民工數量開始一路縮減，4年間從事建築業的農民工數量累計減少超1400萬，至2025年為4155.87萬人。

2022年也是中國房地產開發投資增速由正轉負的轉折點，從2021至2025年，全國房地產開發投資總額下降43.9%，同一時期，從事建築業的農民工數量下降25.2%。

農民工整體數量成長。過去4年，從事製造業者增加了565.41萬、從事住宿餐飲業者增加了296.22萬。但這些行業的收入明顯低於建築業，2025年製造業、住宿餐飲業的月均收入為5126、4208元，同年建築業月均收入為5880元。

報告還顯示，最近4年農民工月均收入年漲幅趨緩，2025年的月均收入漲幅為2.3%，為過去10年新低，低於2025年GDP增速（5%）和2025年全國居民人均工資性收入增速（5.3%）。

在移動趨勢還看，越來越多的農民工在本省就業。過去10年，跨省就業的農民工數量從7666萬下跌至6765萬，占全體農民工的比例從27.21%降低至22.46%，相當於減少了901萬。

根據中國新就業形態研究中心發布的「2023中國藍領群體就業研究報告」顯示，藍領零工跨省流動情況發生扭轉，服務員、外賣員、網約車司機、快遞員等「新藍領」更加傾向選擇本地就業，省內工作比例均超過了70%。工廠人員、月嫂、保潔、建築零工跨省流動情況較為普遍。