聽新聞
0:00 / 0:00

上海中古屋成交量增溫

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

上海房產交易中心官網「網上房地產」數據顯示，4月上海二手屋（中古屋）累計網簽量達2.8萬套。據安居客上海監測數據，這一交易量創下近十年來上海4月單月成交最高值，打破了2019年4月2.7萬套的此前同期紀錄。

澎湃新聞報導，從成交節奏來看，4月上海中古屋市場交易熱度持續走高，全月日均網簽量為958套，其中八個單日成交量突破千套大關。

尤其在4月11日，單日網簽成交量高達1,632套，接連超越今年3月兩次年內單日成交峰值，同時創下五年來上海中古屋單日網簽成交量新高。

58安居客研究院分院院長張波分析，2.8萬套的網簽量打破近十年4月成交紀錄，說明上海中古屋市場已經顯著修復，信心正在持續提升。

張波指出，春節後上海公布的樓市放鬆政策，是最為直接的原因，直接降低購房門檻與成本，釋放積壓的剛需與改善需求。尤其是新上海人購房資格放寬，為市場帶來大量真實購買力。

上海 房地產

延伸閱讀

樓市鬆綁政策奏效！上海4月中古屋網簽量 近10年同期新高

大陸百城新屋價格上月漲2%

陸地方穩定樓市 新政齊發 放寬限購區域、提高公積金貸款額度 刺激買氣

中國房市冷　3月一線城市新房價格僅上海成長

相關新聞

比亞迪汽車海外銷量創高 4月突破13萬輛 年增七成

大陸多家車企陸續公布4月新能源汽車交付數據，比亞迪、吉利等品牌出口表現亮眼，主因國際油價走高，帶動大陸新能源汽車銷量大增。

上海中古屋成交量增溫

上海房產交易中心官網「網上房地產」數據顯示，4月上海二手屋（中古屋）累計網簽量達2.8萬套。據安居客上海監測數據，這一交易量創下近十年來上海4月單月成交最高值，打破了2019年4月2.7萬套的此前同期

陸4月出口增速有望回升

中國大陸海關總署預計9日發布2026年4月進出口數據。大陸出口增速在3月跌到五個月新低，反映中東戰事帶來的衝擊。分析認為，短期內新能源汽車等主要產品出口將繼續提供支撐，預估4月出口增速有望稍微回升。

中東戰事引發油荒！全行業漲價潮席捲潤滑油產業 「多給我點油」成口頭禪

中東地緣衝突引發全球油荒，也蔓延到潤滑油行業，全行業正面臨保供危機與漲價潮。為保供應，福斯中國CEO曲建強日前在一場發布會結束後，趕赴江蘇泰州、北京，拜訪「三桶油」中的兩家企業，「多給我點油」成了他近

4月大陸新勢力車企交卷 零跑超7萬領跑、理想小米小鵬齊破3萬

大陸多家車企陸續公布4月新能源汽車交付數據，絕大多數品牌實現銷量增長，「新勢力」陣營集體回暖。其中，零跑汽車以超過7萬輛的交付量暫居榜首，理想汽車、鴻蒙智行和小米汽車也均交出超過3萬輛的亮眼成績單，展

保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」 但在陸Q1銷量暴跌2成

面對大陸車企的強勢崛起以及銷量的連年下滑，保時捷中國CEO潘勵馳承認，市場環境確實嚴峻，整個汽車行業特別是高階領域正經歷深刻的轉變，但這並未動搖品牌的長期戰略。「品牌不再盲目追求交付數字的增長，而是致

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。