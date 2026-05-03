上海中古屋成交量增溫

上海房產交易中心官網「網上房地產」數據顯示，4月上海二手屋（中古屋）累計網簽量達2.8萬套。據安居客上海監測數據，這一交易量創下近十年來上海4月單月成交最高值，打破了2019年4月2.7萬套的此前同期紀錄。

澎湃新聞報導，從成交節奏來看，4月上海中古屋市場交易熱度持續走高，全月日均網簽量為958套，其中八個單日成交量突破千套大關。

尤其在4月11日，單日網簽成交量高達1,632套，接連超越今年3月兩次年內單日成交峰值，同時創下五年來上海中古屋單日網簽成交量新高。

58安居客研究院分院院長張波分析，2.8萬套的網簽量打破近十年4月成交紀錄，說明上海中古屋市場已經顯著修復，信心正在持續提升。

張波指出，春節後上海公布的樓市放鬆政策，是最為直接的原因，直接降低購房門檻與成本，釋放積壓的剛需與改善需求。尤其是新上海人購房資格放寬，為市場帶來大量真實購買力。