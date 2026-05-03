比亞迪汽車海外銷量創高 4月突破13萬輛 年增七成

大陸多家車企陸續公布4月新能源汽車交付數據，比亞迪、吉利等品牌出口表現亮眼，主因國際油價走高，帶動大陸新能源汽車銷量大增。

不過隨海外營收比重提升，人民幣匯率波動使匯兌收益縮水，或對企業獲利形成壓力。

比亞迪今年4月以32萬1,123輛的交付量居榜首，年減15.5%，主因國內銷售不佳，但其海外銷量突破13萬輛，創下歷史新高，年增高達70%，累計1-4月銷售逾102萬輛車，乘用車及皮卡車海外累計銷售逾45萬輛。

吉利旗下極氪4月交付新車3萬1,787輛，增長132%，創歷史新高，截至4月30日，全球累計交付突破75萬輛；長安汽車旗下深藍汽車4月全球銷量3萬3,187輛，增長64.8%；海外月增19%。

分析指出，隨著海外營收占比持續攀升，人民幣匯率波動也成為影響上市企業業績表現的重要變量，多家海外業務占比較高的企業出現匯兌收益銳減，比亞迪甚至首季出現匯兌損失人民幣20億元，拉低淨利潤表現。

其他品牌4月的表現也有所增長，零跑交付達7萬1,387輛，創單月銷量歷史新高；理想交付新車3萬4,085輛；鴻蒙智行交付3萬2,759輛，增長18.9%；蔚來交付新車2萬9,356輛，增長22.8%；小米交付量超過3萬輛。

大陸「乘聯分會」分析，各地促消費政策持續顯現效果，春季新款車型集中上市亮相，終端客流溫和恢復，預計4月狹義乘用車銷量約為142萬輛，其中新能源零售可達86萬輛左右，滲透率突破60%。

展望第2季，乘聯分會認為，雖然短期內市場承壓，但伴隨多款重磅新車型進入市場，供給側發力有望帶動需求端逐步回暖。