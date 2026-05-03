陸4月出口增速有望回升

中國大陸海關總署預計9日發布2026年4月進出口數據。大陸出口增速在3月跌到五個月新低，反映中東戰事帶來的衝擊。分析認為，短期內新能源汽車等主要產品出口將繼續提供支撐，預估4月出口增速有望稍微回升。

大陸3月進出口總值為5,909億美元，年增12.7％。其中，3月出口年增2.5％至3,210億美元、進口年增27.8％至2,699億美元。其中，出口增速放緩至五個月低點，貿易順差的金額也低於市場預期。

路透引述分析指出，中東戰爭引發能源與運輸成本衝擊，使大陸在依賴外需彌補內需疲弱的情況下顯得更加脆弱。主要出口市場的增長全面放緩，預估今年貿易順差將縮小。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，3月中東局勢驟變，對大陸出口對該地區帶來一定衝擊，加上去年比較基期較高，短期內新能源汽車等主要產品出口將繼續對整體出口產生重要支撐作用，預計4月出口增速將回升至6%左右。