中東戰事引發油荒！全行業漲價潮席捲潤滑油產業 「多給我點油」成口頭禪

中東地緣衝突引發全球油荒，也蔓延到潤滑油行業，全行業正面臨保供危機與漲價潮。為保供應，福斯中國CEO曲建強日前在一場發布會結束後，趕赴江蘇泰州、北京，拜訪「三桶油」中的兩家企業，「多給我點油」成了他近期的口頭禪。

這趟被戲稱為「加強高層互動」的行程，本質是一場基礎油保供戰役，考驗的是戰略合作夥伴關係。

第一財經日報報導，基礎油是潤滑油的核心原材料，占比高達70%到90%，大量直接源於石油煉化，少量來自天然氣制油（GTL）或者煤制油（CTL）。

福斯潤滑油已進行兩輪提價，首輪於4月1日，次輪於4月15日，不同產品類別漲幅各異。

福斯的漲價並非孤例。今年3月底起，一場罕見的全行業漲價潮席捲了大陸潤滑油市場。美孚、殼牌、嘉實多、統一、長城、昆侖、雪佛龍等超過15家潤滑油品牌，先後發佈價格調整通知，部分產品漲幅高達10%至20%，多家品牌在一個月內連續兩次發漲價函，例如美孚在2026年4月1日首次漲價8%，並計畫於5月15日再次漲價15%，累計漲幅超過23%‌。

在這場供應危機中，傳統潤滑油巨頭的供應鏈體系正經歷考驗。部分國際品牌甚至出現「斷供」或「供貨不穩定」現象。殼牌在漲價函中直言，近期，受國際原油價格持續大幅上漲影響，上游各類原材料成本同步攀升，給企業生產經營帶來了前所未有的壓力。

與擁有自有煉廠的殼牌、美孚等綜合性石油公司不同，福斯作為全球最大的獨立潤滑油製造商，不擁有上游煉廠，也不生產基礎油。這代表無論在原料充足或短缺時，它都必須依賴外部供應。但曲建強認為，正是這種獨立的狀態，反而成為其保供的優勢。

曲建強表示，福斯有十幾家戰略合作夥伴，每家給福斯一點點油就夠了。福斯與境內外多家基礎油供應商保持長期戰略合作。在供應緊張時，這些合作夥伴不會輕易放棄福斯這樣的客戶，因為福斯也有強大的下游合作夥伴。「潮水退去，還是沙灘，明年還要一起過日子。」

目前，福斯中國超85%原材料來自亞太，65%以上來自大陸本土。曲建強稱，深度當地語系化供應鏈使其在斷供危機中保持相對穩定，供應鏈韌性正成為福斯的核心競爭力。

曲建強指出，這一次中東局勢，會讓一部分小型的潤滑油公司在短期很難再恢復，因為原材料價格高，甚至拿不到原材料。在原材料價格大漲，供應鏈面臨斷裂危機的背景下，潤滑油行業或將加速兩極分化。

一位潤滑油業內人士也表示，油價加上高階化轉型研發成本高企，部分小型潤滑油公司的可持續經營，其實正面臨嚴峻挑戰。擁有煉廠的大型石油公司雖能優先保障自身，但同樣面臨原料緊張；而大量缺乏規模和技術能力的小型潤滑油企業，則可能在此輪洗牌中出局。

另一方面，傳統潤滑油結構性轉型也在加劇分化：2025年大陸潤滑油產銷量下滑。傳統車用油需求下降，而燃油車發動機高端化、新能源車專用油及高性能工業潤滑油等新領域，對潤滑油品質提出了更高要求。

近年來，殼牌、嘉實多、昆侖、統一等傳統潤滑油企業也紛紛轉型，全面擁抱新能源、風電、光電、AI等機遇，並向熱管理系統（電動汽車冷卻液、資料中心浸沒式液冷）等新賽道擴展。