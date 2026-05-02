4月大陸新勢力車企交卷 零跑超7萬領跑、理想小米小鵬齊破3萬

大陸多家車企陸續公布4月新能源汽車交付數據，絕大多數品牌實現銷量增長，「新勢力」陣營集體回暖。其中，零跑汽車以超過7萬輛的交付量暫居榜首，理想汽車、鴻蒙智行和小米汽車也均交出超過3萬輛的亮眼成績單，展現出強勁的市場活力。

分析認為，整體來看，2026年第2季將是新能源車市站穩的關鍵窗口期，具備全棧自研能力和用戶營運能力的品牌將獲得更大競爭優勢。

羊城晚報報導，乘聯會數據顯示，4月新能源車零售預計達86萬輛，滲透率突破60.6%，創歷史新高。行業正從價格競爭轉向技術與價值競爭，智慧化、電動化成為核心驅動力，北京車展的舉辦進一步啟動了市場消費熱情。

具體而言，4月的新勢力交付榜單呈現出「一超多強」的火熱局面。零跑汽車表現尤為搶眼，全系交付7.1萬輛，年增73.9%，交付勢能持續爆發。

理想汽車緊跟其後，交付新車3.4萬輛，全新旗艦車型理想L9 Livis也在北京車展迎來全球首秀，搭載800V主動懸架與5C增程系統等頂級配置。

鴻蒙智行同樣交出超3.2萬輛的成績單，年增18.9%，旗下問界、智界、尚界等車型接連煥新，上市即成爆款。

小米汽車4月交付量突破3萬輛，與上月相比大幅增長50%，全大陸門店與服務據點也在加速布局。

小鵬汽車交付新車3.1萬輛，新科技旗艦小鵬GX正式亮相並開啟預售，在安全、底盤、智駕等領域全面推高技術上限。

蔚來交付2.9萬輛，其中全新ES8刷新大陸人民幣40萬元以上高階車型交付10萬輛的最快紀錄。此外，嵐圖汽車交付超1.5萬輛，智己汽車銷量超1萬輛，均實現了顯著增長。

乘聯分會秘書長崔東樹分析指出，當前電動化從普及期進入深水區，新勢力車企智慧化從嘗鮮選配變為標配剛需，技術迭代周期從3年縮至1年。大陸品牌正在主導技術定義權，L3規模化將逐步商用、AI大模型上車已成行業共識。”

崔東樹認為，車展不再是概念車紮堆，而是L3智駕、大模型座艙、固態電池、800V平台等技術的集中量產落地。華為乾崑智駕ADS5.0、小鵬GX的VLA智駕、理想L9 Livis的全線控底盤、問界M6的鴻蒙座艙5.2，均代表「全棧智慧化」已從宣傳走向交付。

在消費層面，用戶購車需求已從「代步工具」徹底轉向「智慧移動空間+第三生活場景」。崔東樹指出，「消費者從看重品牌、油耗、空間，轉向優先智駕能力、座艙體驗、車機生態；從一次性購車轉向全生命周期服務，接受OTA持續升級」，這種轉變逼迫車企從單一產品競爭轉向「軟硬一體研發」和「生態競爭」。

未來1到3年，固態電池量產、L4自動駕駛規模化商用、汽車成為AI終端等變革將密集發生。天使投資人、資深人工智慧專家郭濤認為，行業機遇將集中在智慧化軟硬體、車路協同、能源補能網路、出行服務運營及後市場數位化五大領域。

郭濤指出，4月新勢力集體回暖釋放了積極訊號，代表市場正從價格戰轉向價值戰，智慧化、高階化成為核心驅動力。

但他也提醒，儘管龍頭品牌銷量攀升，部分二線新勢力仍面臨資金與交付壓力，行業分化將加速。同時，隨著技術迭代加快，車企需平衡創新速度與品質可靠性，避免「為了智慧化而犧牲基本安全」。