保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」 但在陸Q1銷量暴跌2成

面對大陸車企的強勢崛起以及銷量的連年下滑，保時捷中國CEO潘勵馳承認，市場環境確實嚴峻，整個汽車行業特別是高階領域正經歷深刻的轉變，但這並未動搖品牌的長期戰略。「品牌不再盲目追求交付數字的增長，而是致力於確保保時捷依然是一個能激發人們渴望的頂級品牌。」

先前保時捷管理層在評價極具衝擊力的小米汽車時曾明確表示，單純的低價策略無法與保時捷核心的駕駛能力相提並論。

快科技報導，潘勵馳強調，保時捷當前的策略是價值大於銷量。品牌不再盲目追求交付數字的增長，而是致力於確保保時捷依然是一個能激發人們渴望的頂級品牌。他認為，只有守護好品牌的獨特性，才能在劇烈的市場波動中保持核心競爭力。

在保時捷看來，品牌深度植根於賽車運動，這種傳承是其無可替代的優勢。

潘勵馳稱，將汽車市場的競爭比作一場利曼24小時耐力賽或馬拉松，認為短期的銷量起伏並不代表最終結果。他提到，在長期的商業競爭中，忠於品牌精髓遠比短期的業績衝刺更重要。保時捷會通過放大自身的機械性能與品牌基因優勢，讓消費者始終保持對產品的嚮往感，而不是在激烈的價格戰中隨波逐流。

從披露的業績數據來看，保時捷在今年第1季遭遇了明顯的增長瓶頸。全球累計交付新車約6.1萬輛，年減15%。其中，大陸市場的表現最為疲軟，交付量僅為7,519輛，年減21%。與3年前的高點相比，保時捷在大陸市場的銷量份額已縮水近六成。

然而，隨著大陸國產電動跑車和高性能轎車的不斷湧現，保時捷面臨的挑戰已不只是簡單的銷量波動。如何在數位化與電動化的浪潮中，繼續維持其所謂的駕駛能力壁壘，並讓年輕一代消費者繼續保持渴望，將是這個傳統豪強品牌在華發展的最大考驗。