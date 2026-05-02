浙滬創業台青 用AI打造掌機、故事機

2026ChinaJoy（國際數碼互動娛樂展覽會）將於7月底在上海登場，浙江杭州創業台青、「VOIDGENE 寂核」創始人周百祥，鎖定EDC（Every Day Carry）玩家，將帶著AI潮玩，於China Joy「UGA極致裝備展區」展出。

上海台青、MONTEE AI創始人桂曉歡，則是依託家族數十年累積起的華語兒童內容版權，推出主打AI故事的幼兒交互產品。

周百祥表示，這款命名為「GeniEx姬靈」的AI掌機，以AI為核心驅動，構建沉浸式角色成長宇宙，透過遊戲化AI交互機制與實體潮玩深度融合，應對多場景隨身攜帶性，打造可收藏、可進化的敘事載體,重新定義技術賦能下的文化消費新形態。

周百祥指出，這次攜手2026 ChinaJoy ，要在UGA展區與官方聯合打造EDC玩家年度頂級聚會EDCPark，呈現高階解壓玩具品類，為全球EDC愛好者搭建集專業展示、深度交流、圈層互動於一體的平台，全面推動EDC文化從小眾圈層走向大眾視野。

周百祥2011年開始從事IP內容創作，2017年到杭州創業，深耕遊戲動漫產業的孵化與投資，創立「VOIDGENE寂核」前，以孵化金屬潮玩品牌OUROPROXY，全球累計銷售額超過400萬美金。

面對大陸接軌全球化的娛樂市場競爭，他表示：「別人更新速度永遠比你快，你唯一能做到的，就是把自己的想像力發揮到極致，做出更垂直、更差異化的產品。」

EDC（Every Day Carry），指為應對日常使用及突發事件而每日隨身攜帶的可擕式工具，強調實用性、便攜性與可靠性，常見的EDC工具包括多功能工具鉗、戰術折刀、戰術筆等。隨著技術發展，EDC的範圍也從生存工具擴展到滿足日常娛樂與照明需求的電子產品，如智慧手機、耳機等。

投資界報導，成立於2025年，總部位於上海的MONTEE AI，是全球首款玩偶互動式AI故事機。創始人桂曉歡的家族，在華語幼教領域深耕近50年，累積了超過2萬冊自有版權的兒童內容。早年她在UBS瑞士銀行任職，後回歸家族所在的兒童內容行業。

可以說，她的整個職業生涯都與兒童內容產業有關。2025年，桂曉歡在上海創立MONTEE AI，依託家族數十年累積起的華語兒童內容版權，主打AI故事的幼兒交互產品應運而生。

桂曉歡表示，想做的不是孩子玩兩周就放下的玩具。每放上一個玩偶，孩子就進入了一個全新的故事世界，這種身臨其境的感覺是其他產品給不了的。

她也坦言選擇上海創業有三重考量：一是市場規模；二是人才密度，這裡的人才和供應鏈優勢無可比擬；三是創業環境，「上海的經商環境對創業者非常友好。漕河涇開發區很給力，任何跟創業有關的需求，我們提出後，工作人員都會盡力說明。」