樓市鬆綁政策奏效！上海4月中古屋網簽量 近10年同期新高

上海房產交易中心官網「網上房地產」數據顯示，4月上海二手屋（中古屋）累計網簽量達2.8萬套。據安居客上海監測數據，這一交易量創下近10年來上海4月單月成交最高值，打破了2019年4月2.7萬套的此前同期紀錄。

澎湃新聞報導，從成交節奏來看，4月上海中古屋市場交易熱度持續走高，全月日均網簽量為958套，其中8個單日成交量突破千套大關。

尤其在4月11日，單日網簽成交量高達1,632套，接連超越今年3月兩次年內單日成交峰值，同時創下5年來上海中古屋單日網簽成交量新高。

58安居客研究院分院院長張波分析，2.8萬套的網簽量打破近10年4月成交紀錄，說明上海中古屋市場已經顯著修復，信心正在持續提升。

張波指出，春節後上海公布的樓市放鬆政策，是最為直接的原因，直接降低購房門檻與成本，釋放積壓的剛需與改善需求。尤其是新上海人購房資格放寬，為市場帶來大量真實購買力。

從安居客線上4月數據來看，相比去年4月，來電接通量提升2.4%、平均通話時長增長4.6%，反映真實購房諮詢的深度和品質在提升，更多潛在購房者群開始入場。

從成交結構來看，機構監測數據顯示，總價人民幣300萬（約新台幣1,350萬元）以下房源，是成交破新高的主力支撐，這類房源多集中在外環內成熟板塊，或地鐵通勤便利周邊區域，兼顧了年輕家庭對通勤、配套的核心需求。

安居客平台數據顯示，人民幣300萬總價房源的用戶，主動諮詢量占比超六成，真實帶看與成交轉化效率顯著提升。

上海鏈家研究院負責人李根指出，4月市場保持高位活躍度，房源帶看品質維持高位，看房熱度穩固；在價格走勢上，中古住宅成交均價呈現持續溫和回升態勢，價格修復態勢明確。

當前上海中古屋市場呈現三大核心特徵，首先是需求結構優化，改善型需求接棒市場回暖，成為繼剛需之後的又一核心動力。

其次是房源結構升級，外環外老舊小戶型房源成交占比持續下滑，市場置業偏好逐步向優質房源傾斜；最後是交易節奏加快，市場信心實現溫和修復，買賣雙方成交意願提升，購房者置業決策周期明顯縮短。

李根進一步表示，從需求結構來看，4月改善型需求接棒回暖；市場信心溫和修復，買賣雙方成交節奏加快，購房者決策周期縮短。從供需層面而言，市場流量指標與去年相比明顯上行，購房客群基數較去年同期擴充；全市中古屋庫存總量延續下行趨勢，供需格局趨於平衡。

張波預計，今年5、6月，上海樓市政策效應仍會釋放，加上傳統購房旺季支撐，月成交量預計將維持在2.5萬套以上的高位，市場將轉向常態化穩步向上。

值得關注的是，上海優質低總價房源租售比優勢明顯，部分板塊租售比可達3%左右，對機構資金吸引力強。張波提到，隨著市場回暖，長租公寓、託管營運等機構將加速入局，透過收購、託管盤活存量房源，也將帶動租賃市場同步升溫。