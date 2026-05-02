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五一黃金周現人龍 港商戶：窮遊不旺財 少數族裔也北上消費

世界日報／ 香港特派員李春／香港2日電
5月1日內地黃金周開始，遊客南下，香港口岸和熱門景點出現人龍。圖為大批香客在黃大仙祠參觀祈福。（中新社）
5月1日內地黃金周開始，遊客南下，香港口岸和熱門景點出現人龍。圖為大批香客在黃大仙祠參觀祈福。（中新社）

內地五一黃金周小長假開始，大批內地客南下香港，香港口岸和熱門景點出現人龍。香港人午後都跑去馬會投注站排隊，因為馬會將有史上最高彩金2.8億元（港幣，下同，約3576.8萬美元）的六合彩多寶獎。

內地五一小長假，大批內地客搭高鐵到香港，香港西九龍高鐵站人頭湧動，出閘閘口大排長龍，問來自何方，有杭州的一家五口，有上海的一對情侶，他們表示假期先來香港，再去澳門，主要體驗不同的文化，特別要飲香港奶茶要吃茶餐廳。

香港郊外自然景點西貢萬宜水庫東壩、西貢橋咀洲人山人海，東壩有聯合國教科文組織命名的世界地質公園，出入只有一條路管理當局被迫實施人流管制措施。

香港入境處說，截至下午4時，各出入境口岸共有超過75萬5000人次出入境。入境方面近34萬入境人次之中，內地旅客占20萬8000多人次，最多內地旅客經落馬洲支線口岸赴港，其次是西九龍高鐵站。出境方面，在41萬5000多出境人次之中，有超過34萬人次是香港居民。

香港旅遊議會說，一連5天的五一黃金周預計有800多個入境團、約3萬旅客訪港，與去年相約，主要來自大灣區，當中一半是即日來回。

香港新聞組／香港2日電

明報報導，1日中午尖沙咀大街小巷都擠滿遊客，惟有商戶認為「旺丁不旺財」。有藥房負責人指現今遊客不會消費，只會「窮遊」。尖沙咀一間藥房開業十幾年，負責人區先生認為1日午人流比去年同期遜色，生意額亦下跌起碼一半。他提到舖內客人大多只是「進店看看、摸摸（貨物），都不是來買東西的」，「旺丁不旺財」。

區先生又認為現今遊客有別於以往，不會消費，只會「窮遊」。被問希不希望政府可帶動消費，他僅說「不用放那麼多人進來（過關），他們都不是來消費的」。

另有餐飲業界人士指今個黃金周內地旅客平均留港3天，料整體生意額可較去年增約1成。「源記餐廳」與「華嫂冰室」位於同一條街道，店內至下午4時半仍幾近滿座。「源記餐廳」負責人何先生稱昨午人流和生意額均優於平日，惟遜於去年同期。

另據香港01報導，中環摩天輪及山頂纜車長期大排長龍，但同區以往是旅客必到的中環蘭桂坊，卻人流不如前，晚上部分酒吧只得數枱酒客。有酒吧負責人表示，蘭桂坊的人流愈來愈少，不僅港人愛北上，連在港少數族裔也跟風北上消費，生意額較去年同期跌20%至30%。另有酒吧在黃金周推出送短飲優惠救亡，期望生意額能較去年同期有10%至20%的升幅。

為期5天的內地五一黃金周假期首日開始，香港藥妝店、潮玩店及景點等地人頭湧湧，西九文化區藝術公園及海濱長廊迎來市民與遊客，不少家庭在公園草坪上聚餐。（中通社）
為期5天的內地五一黃金周假期首日開始，香港藥妝店、潮玩店及景點等地人頭湧湧，西九文化區藝術公園及海濱長廊迎來市民與遊客，不少家庭在公園草坪上聚餐。（中通社）

香港 黃金周

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