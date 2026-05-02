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霸王茶姬韓國首爾3店齊開爆紅 中國留學生：排了3小時才買到

香港01／ 撰文：吳真銘
4月30日，霸王茶姬首爾3家門市正式開業，吸引大批消費者排隊購買。（微博）
4月30日，霸王茶姬首爾3家門市正式開業，吸引大批消費者排隊購買。（微博）

中國大陸茶飲品牌霸王茶姬近期在韓國爆紅，當地時間4月30日，首爾3家門市正式開業，吸引大批消費者排隊購買。有在韓留學生稱排隊3小時才買到。

《新華網》消息，霸王茶姬首店選址首爾江南，江南是首爾的核心商務樞紐，也是全球遊客心中的時尚與潮流符號。此外，霸王茶姬還在同一天同步開啟另外兩家門店，分別選址首爾核心零售、娛樂商圈龍山的I’Park Mall，以及年輕人聚集的大學城新村。

網友在社交媒體平台發佈的圖片顯示，多家門市外大排長龍，部份門店訂單累積至500杯以上。有網友稱，有多位韓國藝人現身打卡，現場一度火熱。

《極目新聞》報導，一名在韓國的中國留學生表示，她30日上午11時去龍山店，排了2個多小時隊，買了一杯大杯的「伯牙絕弦」。據霸王茶姬小程序顯示，大杯的售價為6000韓元（約新台幣129元）。她表示「味道和國內一樣」，並稱這個價格在當地不算貴，排隊的除了中國人，也有不少韓國本地人。另一位在韓中國留學生介紹稱，她去的是大學城新村店，排了3個小時，一口氣買了3杯奶茶。

此前，據《韓國先鋒報》（Korea Herald）報導，中國連鎖珍奶品牌正以穩健步伐進軍韓國，逐步滲透長期由咖啡主宰的市場。其中最受矚目的是「霸王茶姬」，該品牌常被喻為「茶飲界的星巴克」，2025年4月以62億美元估值登上美國那斯達克。

與此同時，與霸王茶姬一同競爭的，還有中國最大手搖飲品牌「蜜雪冰城」。綜合台媒《經濟日報》及NOWnews報導，蜜雪冰城2022年進駐首爾，以低價策略切入市場，飲品定價約3000韓元（約新台幣65元），比競爭對手低1000至2000韓元，並在弘益大學、中央大學等學生聚集區設立逾10家分店。

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文章授權轉載自《香港01》

韓國 首爾 中國大陸 茶飲

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