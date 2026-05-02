大陸百城新屋價格上月漲2%

中國大陸5月新法規上路，「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）聯合發布的反腐新規，規定民營企業員工與公職人員腐敗「同罪同罰」，入罪門檻也從人民幣6萬元（約新台幣27.7萬元）降低至人民幣3萬元（約新

2026-05-02 00:42