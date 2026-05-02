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大陸百城新屋價格上月漲2%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國指數研究院昨（1）日發布數據，4月中國百城新房價格延續上漲態勢，房價較去年同期上漲2.18%。

中新社報導，中指研究院公布，今年4月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米人民幣17,129元，月漲0.08%，年漲2.18%。全國100個城市二手住宅平均價格為每平方米12,733元，月跌0.46%，年跌8.34%。

從市場表現來看，4月上海、深圳、杭州等城市改善型樓盤入市節奏加快，支撐百城新房價格延續結構性上漲態勢。重點城市二手住宅成交量較去年同期增長，但價格月跌幅較3月略有擴大，整體仍處築底博弈階段。

4月核心城市二手房市場延續「小陽春」勢頭。受今年春節較去年偏晚影響，購房需求釋放後移，重點城市二手房成交量增長明顯。

據該機構統計，4月重點20城二手房成交量15萬套，年增13.2%。其中，4月北京二手住宅成交17,006套。近十年北京4月二手房最高成交量為2021年的17,568套，今年4月全月成交量有望超過該水平。上海4月二手商品房成交2.8萬套，年增22.3%，市場保持較高活躍度。4月底，深圳和廣州相繼優化樓市政策。

中指研究院認為，參考此前京滬樓市政策落地後市場的回升表現，預計新政對廣深市場將形成積極帶動。展望後市，機構認為，5月核心城市新房市場量價預計整體保持平穩；二手房市場受入學等需求減弱影響，成交量或現自然回落，價格延續小幅波動態勢。

廣州 房價 上海

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