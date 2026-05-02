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陸六國行Q1每天賺175億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國有六大銀行的工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行，皆已交出2026年第1季成績單，淨利潤總計人民幣3,569億元（新台幣1.6兆元），合計日賺人民幣39億元（新台幣175.5億元）。

然而截至3月底，國有六大行的不良貸款餘額均較去年底走高。

上觀新聞報導，今年第1季，國有六大行的營收均實現增長，其中農行、建行的營收增速超過10%。

而在去年同期，六大行中工行、建行和郵儲銀行淨利潤和營收均出現下降。

盈利方面，工行今年第1季淨利潤人民幣869億元，位列第一；建行緊跟在後，第1季淨利潤人民幣862億元，農行淨利潤人民幣751億元位列第三。

若從淨利潤增速上來看，農行位列第一，中行緊跟在後，建行第三。

營收方面，今年第1季，工行、建行和農行營收分別為2,303億元、2,112億元和2,062億元。營收增速上，農行和建行均實現兩位數增長。

資產品質方面，今年第1季，國有六大行的不良貸款餘額集體走高，二家大行不良率回落，二家持平，二家上升。

其中，工行的不良貸款增加最多，第1季末不良貸款餘額較上年末增加人民幣148億元，建行、農行今年第1季不良貸款分別增132億元和119億元。

不良貸款率方面，農行和中行今年第1季不良貸款率較去年末下降，工行和建行不良率較去年末持平，郵儲銀行和交行的不良率較去年末微升。

大陸 營收 人民幣

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