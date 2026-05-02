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A股喜見「百億分紅俱樂部」 貴州茅台、寧德時代配息大方

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸股票市場共5,516家上市公司交出2025年財報，合計淨利潤人民幣5.4兆元（新台幣24.3兆元），年增2.6%。 中新社
大陸股票市場共5,516家上市公司交出2025年財報，合計淨利潤人民幣5.4兆元（新台幣24.3兆元），年增2.6%。 中新社

中國上市公司協會最新發布的數據顯示，大陸股票市場共5,516家上市公司交出2025年財報，合計淨利潤人民幣5.4兆元（新台幣24.3兆元），年增2.6%，現金分紅（意指現金股利）高達人民幣2.4兆元（新台幣10.8兆元），創下歷史新高。

A股公司2025年度現金分紅總額人民幣2.4兆元新高，主要受益於政策引導、企業盈利增長與股東回報意識增強等三方面驅動。由於新「國九條」政策將現金分紅與再融資、退市等機制剛性掛鉤，推動分紅從「軟約束」轉向「硬規則」，加上社保、保險等長期資金占比提升，讓上市公司重視投資人的穩定回報。

尤其產業龍頭引領高分紅，產業龍頭企業形成「百億分紅俱樂部」，如‌貴州茅‌台分紅人民幣650億元，占歸屬母公司淨利潤的79%；‌寧德時代‌分紅比率達50%，上市以來累計分紅近千億；‌工業富聯‌受惠AI運算需求，分紅總額達人民幣194億元。

合計淨利潤增速2.6%較前年提升4.8個百分點，超過七成公司獲利，3,235家營收正增長，2,425家盈利正增長，370家由盈轉虧。

上市公司回報股東的力度同步加大。2025年全市3,711家公司公布現金分紅方案，合計分紅金額人民幣2.4兆元（新台幣10.8兆元），創新高，年增人民幣805億元，平均股利支付率37.7%。實施一年多次分紅公司達1,052家，287家公司分紅總額超人民幣10億元。

上海證券報報導，全市上市公司營收人民幣73兆元，年增1.2%，增速提高1.9個百分點。

製造業上市公司數量占全市場68%，淨利潤年增10%，高技術製造業淨利潤增速高於全市場14.7個百分點。

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