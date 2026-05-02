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陸地方穩定樓市 新政齊發 放寬限購區域、提高公積金貸款額度 刺激買氣

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
深圳、廣州、天津等城市集中公布樓市優化新政策。 中新社
深圳、廣州、天津等城市集中公布樓市優化新政策。 中新社

在中共中央政治局會議釋放「努力穩定房地產市場」信號後，深圳、廣州、天津等城市集中公布樓市優化新政策，主要內容包括放寬限購區域及提高住戶公積金貸款額度等。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，穩定房地產市場關鍵在於將存量政策與增量政策有機結合，只有政策執行形成合力，才能將當前的點狀復甦逐步引導為面狀站穩，促進第2季樓市交易保持積極活躍態勢。

深圳市住房和建設局4月29日率先公布房市新政，自次日起進一步放寬核心區限購：在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內，本市戶籍居民家庭可購買三套商品住房。

自購房之日前在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的非本市戶籍居民家庭可購買兩套商品住房。此外，持有居住證的居民家庭，無需社保記錄，也可以在上述區域買一套。

住房公積金層面同步加碼，個人貸款額度由人民幣60萬元提至70萬元，家庭額度由人民幣110萬元升至130萬元，加上首套房、初婚初育、多子女家庭等多種情形後，家庭住房公積金最高可貸人民幣351萬元。

緊跟深圳步伐，廣州於4月30日發布樓市實施意見，並自當日起施行。新政一方面優化公積金貸款政策，將公積金貸款最高額度提至人民幣360萬元，同步推出「賣舊買新」專項補貼，單套最高補貼人民幣3萬元，暢通一二手住房置換鏈條。

另一方面堅持「以需定供」，從源頭推動供需平衡，年度內不在同一規劃單元集中出讓商品住宅用地。支持在城中村改造過程中收購存量商品住宅用作安置房。

鼓勵收購存量商辦用房用於經營性物業的安置，並因地制宜推動存量商辦物業合規轉換為醫療、教育、養老、酒店、康養、保障性住房等用途。

同一天，天津印發「關於優化本市房地產市場供給促進住房消費的通知」，重點聚焦存量盤活與住房消費，優先收購符合條件的存量商品房用作保障房、安置房，用好專項債券資金收回收購存量閒置土地。

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