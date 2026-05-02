華為將稱霸陸AI晶片市場 今年銷售額估大增60%

由於輝達出貨中國大陸受限，大陸多家科技公司已下單採購華為昇騰950PR處理器，華為今年AI晶片銷售金額預估將成長至少60%，今年可望成為大陸AI晶片市場龍頭。

華為依據已經收到的訂單，預估今年AI晶片銷售額約120億美元，遠高於去年的75億美元；其中大部分皆為昇騰950PR這款晶片，這款晶片已於3月進入量產，華為並計劃於今年第4季推出升級版的950DT。

由於輝達在大陸的晶片銷售業務持續受到華府與北京方面的監管障礙，華為因而積極擴張AI晶片產能。儘管輝達執行長黃仁勳3月時表示終於得到美國批准對大陸出售H200晶片，但礙於監管問題，迄今仍未對大陸出貨。

北京當局已告知大陸科技業者支持國產晶片，並限制業者在海外使用輝達晶片。另一方面，美國主管機關也規定輝達對中國銷售的所有晶片，都只能用在中國。

科技業觀察家指出，如果華為的擴產速度比計畫超前，營收可能成長更多。華為大部分AI晶片是由中芯國際（SMIC）製造，預料今年內中芯將增建兩座晶圓廠。

華為最新款晶片的效能雖仍比輝達最先進的晶片落後至少兩代，但華為已持續改善本身AI晶片。大陸AI業者將華為的950PR處理器用於推論模型。華為認為在推論領域所面臨的挑戰，比訓練領域要小，而且推論用晶片將是未來更大的需求來源，因為AI代理等應用市場愈來愈廣泛。華為也利用本身的網通能力，建構強有力的運算叢集，以抵銷本身單一晶片效率較低的弱點。

4月初時DeepSeek表示，該公司將華為950PR晶片用於最新的V4模型，而V4大部分的訓練工作仍由輝達晶片完成。黃仁勳最近接受訪問時表示，「DeepSeek優先使用華為的一天，對美國將是一項恐怖的結果」；可能造成的情況是「全世界都開發AI模型，而使用最多的並非美國硬體」。

大陸晶片競爭者的最大挑戰，一直在於建立一套軟體系統來對抗輝達的CUDA系統。客戶抱怨華為開發的Cann軟體系統難以使用，使客戶的操作成本大增。儘管華為仍在持續改進，但與輝達CUDA的差距仍大。

摩根士丹利預測到2030年時，大陸AI晶片市場規模將達670億美元，86%將由大陸晶片廠提供；大摩並預測今年大陸由國內供應的AI晶片將達210億美元。大摩指出，「兩種結構性力量形成這種市場格局：AI推論需求快速增加，以及美國持續對中國實施出口管制」。