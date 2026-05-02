兩岸人物／越疆創辦人劉培超 競爭力十足

越疆科技是大陸協作機器人代表企業，早期以桌面級機械臂切入市場並完成產業化拓展，在創辦人劉培超帶領下成香港「協作機器人第一股」，近期申請回深圳創業板上市，發展潛力受關注。

越疆科技2025年營收達人民幣4.92億元、年增32.9%，協作機器人出貨量維持全球領先，虧損同步收窄，並持續布局人形機器人領域。

劉培超研究所就讀於山東大學機械工程，後進入清華大學攻讀創新領軍工程博士。2015年創立越疆科技，早期即投入桌面級機械臂研發。

越疆首款桌面型機械臂於2015年完成研發，並在Kickstarter獲得60萬美元資金與上千台訂單，成大陸早期將機械臂產品推向全球市場的新創企業之一，也奠定「桌面級輕量機械臂」定位，後續逐步延伸至工業場景。隨產品線擴展，越疆進入規模化階段，產品進入富士康、比亞迪、豐田、三星與寧德時代等供應鏈體系，並由桌面機械臂延伸至多軸協作機器人，應用涵蓋3C製造、汽車與新能源等領域。

事實上，劉培超創業十年來較少接受媒體採訪，外界對其認知多仍停留在「中國協作機器人第一股」。截至目前，越疆具身智能團隊已達上百人，相關產品收入達人民幣千萬元級。劉培超指出，2025年是公司由協作機器人向具身智能平台升級的關鍵一年，全球累計出貨量逾10萬台。他並表示，公司正逐步由「協作機器人製造商」轉向「具身智能平台」。

技術布局上，劉培超指出，越疆組建約200人的具身智能研發團隊，並啟動代號「630」項目推動人形機器人研發。2025年3月，公司發布首款人形機器人Dobot Atom，採視覺、語言與動作融合的端到端模型架構，強調「大腦+本體」協同。他還提出「一腦多體」概念，指以統一模型驅動多種機器人形態，並與騰訊雲合作建構訓練與數據體系，推動具身智能由運動控制走向大模型驅動的任務理解能力。

他稱，當前競爭更像「開盲盒」，技術突破與場景落地節奏將決定企業位置。未來機器人產業將走向多場景分化，形成算法、平台與本體分工格局。

目前，越疆科技正同步推進港股與A股資本市場布局，並持續加大具身智能與人形機器人投入。