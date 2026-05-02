兩岸人物／穿山甲董座宋育剛 熱愛機器人

大陸服務型機器人企業穿山甲機器人公司創辦人、董事長宋育剛說，在服務型機器人淘汰賽中要存活，靠的就是對研發、技術的堅持。

面對當前機器人的榮景，宋育剛回憶起創業之初，他在2004年自日本三菱公司辭職回大陸創辦穿山甲機器人，他說當時機器人在大陸還非常少，因此前期遇到很多困難，不但資金少，人才也很少，市場都還沒有打開。當時機器人大部分是工業機器人，主要是運用在工廠，像他主要做商場、酒店餐廳的服務型機器人就很少。

宋育剛小檔案

「全球第一台室內送餐機器人就是我發明的」宋育剛說，當時做出來了，但賣了一年，一台賣不出去，因為大家都不知道做什麼用。

宋育剛說，他創業就是憑一股激情，但他也只懂一部分技術，就跟很多大學研究單位合作，整合感知、算法電子結構的一些成熟技術一起合作。因為大學本身目的就是研究，所以願意用很低的價格合作，且不是馬上收錢，是等產品賣出去後才收錢，類似現在理解的「孵化」的概念。從當時到現在，機器人產量逐步增加，現在出貨量達5萬台，全球出貨量現在排到全球第三名。

宋育剛指出，商用機器主要分迎賓、接待、配送、清掃、安防。他們做迎賓接待和末端配送，這兩塊加在一起是全球第三，其中迎賓接待全球排第一，末端配送是排到全球第五。

這股機器人浪潮帶給穿山甲機器人豐厚訂單，「我們的機器人訂單去年大概漲了三倍，海外漲五倍」，宋育剛說，今年在去年基礎上，今年首季海外又漲五倍。

宋育剛指出，大陸機器在海外特別受歡迎，一方面技術很好，另一方面成本有優勢，同時迭代速度很快，國外客戶給的構想，公司下周就能做出來，回應客戶的速度非常快也是受到客戶青睞的原因之一。

穿山甲公司生產的機器人正布滿海外，他舉例說，日本最大的連鎖藥妝店唐吉訶德用了很多他們的機器人，另外像日本的永旺（AEON）超市也使用他們的機器人進行導購，只要跟機器人說需要什麼產品，便能立即協助消費者找到產品。另外像日本地區的7-11還有Family也能看到他們家的配送機器人；甚至印度議會的迎賓機器人也是他們家的產品；英國女皇伊麗莎白百歲生日時，端蛋糕的也是他們的機器人。

然而，當前的國際局勢也給穿山甲機器人帶來一些挑戰，宋育剛說，主要是出口過程中，大家對數據安全會有比較多的顧慮，有些客戶會擔心數據會傳到中國。但他強調，公司的海外數據實際上已經放在日本、新加坡等地，但要讓海外客戶相信需要一些過程跟時間。

面對當前機器人榮景，宋育剛認為，現在大陸企業做人形機器人已經逾300家，估計未來能存活約30家。他說，2010年時從事送餐機器人的企業超過200家，但經過十年到現在，還存活就剩現在的配送機器人四小龍（擎朗、普渡、雲跡、穿山甲）。