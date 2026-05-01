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美國何時能對大陸崛起心悅誠服？林毅夫：當大陸人均GDP達美國一半時

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
林毅夫認為，美國遏制中國大陸發展的態勢要結束，大概要到大陸的人均GDP達到美國的一半時。圖為3月27日林毅夫出席博鰲亞洲論壇一場分論壇。（新華社）
林毅夫認為，美國遏制中國大陸發展的態勢要結束，大概要到大陸的人均GDP達到美國的一半時。圖為3月27日林毅夫出席博鰲亞洲論壇一場分論壇。（新華社）

北京大學新結構經濟學研究院院、前世界銀行首席經濟學家林毅夫近日在一場經濟沙龍發表主旨演講時說，美國遏制中國大陸發展的態勢要結束，大概要到大陸的人均GDP達到美國的一半時，屆時大陸的經濟規模大概是美國的2倍，「在那時，美國就會心悅誠服接受大陸的崛起，這就是『形勢比人強』」。

陸媒觀察者網報導，林毅夫近日在一場在浙江烏鎮召開的主題為「在不確定性中錨定未來——全球經濟形勢與中國『十五五』規劃」的經濟沙龍上發表主旨演講，分析當前挑戰與機遇，並談及中美博弈與兩國關係可能的轉折點。

林毅夫指出，第二次世界大戰後的國際秩序是在美國主導下形成的，但當前世界經濟格局的巨大變化，在2014年時，按照購買力平價計算，大陸的經濟規模便已超越美國，時間來到2025年，大陸的經濟規模已經達到了美國的134%。如果大陸的經濟繼續發展，美式霸權的影響力肯定會相對減弱，因此美國就在軍事、金融、國際話語體系上的優勢來壓制大陸。

林毅夫提醒，遏制大陸的發展是美國兩黨的共識，至於這種態勢要結束，大概要到大陸的人均GDP達到美國的一半時。

據大陸國家統計局發布，2025年大陸人均GDP按年平均匯率計算達1萬3953美元；美國人均GDP則達9萬0012美元，領先大陸逾6倍。

林毅夫做出三點解釋。第一，當大陸的人均GDP達到美國的50%時，大陸的經濟規模就大約是美國的兩倍，可以動員的力量也就是美國的兩倍。

他指出，如果發生軍事衝突，忽略核戰爭這種同歸於盡的情況，在常規戰下，打的是消耗戰。誰的補充能力強，誰的韌性足，誰就佔有優勢。回顧歷史，一戰和二戰期間，美國均出手遏制德國並取得成功，正是因為當時美國的經濟規模領先於德國。在消耗戰中，經濟規模越大，補充的速度就越快。

第二，當大陸的人均GDP達到美國的50%時，將具有強大經濟活力的區域。北京、上海、天津，加上東部的山東、江蘇、浙江、福建、廣東沿海五省，以上三市五省的人口規模是4億多，和現在的美國相當，以上區域的人均GDP應該會達到和美國同一個水平。

他說，這就代表著大陸國內擁有一部分人口規模比美國略大、但總體經濟水平跟美國相當、產業與技術水平跟美國相當的經濟區域，到那時美國基本上就沒有對大陸「卡脖子」的手段了。

第三，貿易是互利雙贏的。林毅夫指出，美國具有諸多位於世界前沿的產業，而大陸目前是世界上最大的市場，如果大陸的人均GDP達到了美國的一半，那大陸就是美國本身兩倍以上的市場，屆時對美國的龍頭企業來講，是否能入局中國市場是一件生死攸關的大事，能在大陸市場佔據一席之地，那在利潤方面就有保障，就能繼續投入研發，反之最終會被淘汰出局。

林毅夫認為，在一系列現實因素下，面對在軍事上打不了大陸，在科技上遏制不了大陸，再加上本國國內經濟增長、就業、社會生活的需要，美國會為了自己的利益，與大陸形成一個比較和諧的關係。

他續指，若中美兩國能夠達成一個穩定而和諧的關係，那世界上很多事情就好解決，當前的這種亂局也能進入一個新的穩定的格局。

美國 大陸 世界銀行

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