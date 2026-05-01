衝刺發展具身智慧機器人 杭州實施大陸首部地方產業發展條例

大陸正衝刺發展人工智慧，AI新創之城浙江杭州在坐擁「六小龍」後繼續領跑，1日正式施行《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例》，成為大陸全國首部聚焦具身智慧機器人產業的地方性法規。這部條例在草案審議階段，曾直接邀請宇樹科技等公司給予意見，據稱最終被逐條研究吸納。

《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例》共有七章、50條，包括總則、技術創新、基礎設施、產業培育、場景賦能、安全管理與附則，從多面向打造全鏈條制度體系。

在技術創新上，《條例》要求支援具身智慧機器人自主技術晶片的研發與應用，提升產業自主可控能力。在基礎設施方面，《條例》明確政府部門應依照產業需要，規劃建置新一代網路、智慧算力、資料中心、應用中試、偵測檢驗等具身智慧機器人基礎設施。

產業培育方面，《條例》要求發揮財政資金及政府投資基金引導作用，支持依法設立投早、投小、投長期、投硬科技的創業投資類政府投資基金，帶動金融資本、社會資本投資具身智慧機器人產業。

在場景賦能方面，《條例》則要求政府部門要推動具身智慧機器人在如緊急救援、危險環境作業、安保巡邏等公安、救援領域，或者在醫療康養、商貿消費、養老助殘等健康、民生領域的應用。

杭州日報指出，2025年初，杭州率先啓動具身智慧機器人產業立法調研時，全市已集聚700餘家相關企業，從機器人「大腦」到「小腦」再到「本體」，產業鏈初具規模。然而，痛點同樣突出，如技術創新方向有待明確，應用場景落地缺乏空間，企業發展需要穩定預期。

報導表示，在草案審議階段，杭州即邀請宇樹科技、海康機器人等企業的行業代表，提供來自產業第一線的意見，最終被逐條研究吸納。這部《條例》從調研到落地僅一年多，在具身智慧賽道爆發前，杭州主動搶下了新興產業發展的窗口期。

報導提到，《條例》在大陸全國率先對「具身智慧機器人」作出明確定義，在填補概念空白、明確法規適用範圍的同時，明確了具身智慧機器人的產業與監管邊界。