美FCC擬禁大陸實驗室檢測資格 陸商務部批：泛化國家安全

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日表決通過幾項提案，將推動禁止大陸實驗室為輸美的電子設備進行測試和認證，以及禁止大陸電信企業在美營運資料中心。大陸商務部1日批評FCC泛化國家安全概念，並指相關措施「違背兩國元首達成的共識」，中方對此堅決反對。

大陸商務部1日上午在官網就FCC審議通過檢測認證和電信領域相關限制措施，發布答記者問。大陸商務部發言人批評，FCC摒棄技術中立原則，泛化國家安全概念，在沒有事實依據的情況下，頻頻出台限制措施，歧視性對待包括大陸在內的他國企業和產品，嚴重損害大陸及其他相關貿易夥伴利益。

該發言人強調，這些限制措施衝擊中美經貿關係來之不易的穩定，違背兩國元首達成的共識，中方對此高度關注，堅決反對。

該發言人指出，已注意到FCC還要就有關限制措施徵求公眾意見。如最終實施，將嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂通信電子和相關領域全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊全球產業合作與科技創新，也會損害美國產業界和消費者的利益，影響美自身供應鏈安全。

該發言人表示，希望美方正視業界呼聲，尊重市場規律，停止錯誤做法，撤銷有關措施。若美方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

法廣報導，FCC表示，約75%的美國電子產品在大陸進行測試，但在提案生效後，FCC將不再承認沒有與美國簽署《互相認可協議》的實驗室和測試機構。FCC表明，此舉目的是確保所有進入美國市場的電子設備，其測試與認證過程不受潛在外國勢力干預，以維護產品完整性與使用者資料安全，並保障美國國家安全。

FCC還對另一項提案進行初步表決，推動禁止中國移動、中國電信和中國聯通等3家主要大陸電信企業在美國境內設立或營運資料中心，且不排除進一步限制美國電信業者與這些大陸企業互動。FCC表示，這些措施反映出政府對國家安全與資料隱私的日益關切。