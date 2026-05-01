大陸對53個非洲建交國零關稅5月1日啟動！首批通關是南非的「這產品」

中國大陸對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措5月1日生效，新華社報導，1日零時，深圳灣口岸迎來舉措生效後全大陸首票進口貨物，是24噸原產自南非的蘋果。

報導指，該批蘋果經深圳海關快速監管驗放後，將分銷至全大陸各大商超及果蔬批發市場，「本次進口南非蘋果關稅由10%降至0，商品成本優勢顯著提升。」

報導提到，此次實施的零關稅，是繼2024年12月1日大陸對所有已建交的最不發達國家，包括33個非洲最不發達國家在內實施零關稅後的又一重大舉措，「必將為中非貿易投資合作和非洲發展注入強勁動力。」

人民網稱，中國大陸已連續17年穩居非洲第一大貿易伙伴國地位。據大陸海關總署統計，2026年第1季，中國大陸與非洲貿易額同比增長23.7%，其中，中國大陸自非洲進口同比增長14.6%、對非洲出口同比增長29%。更多非洲國家特色優質產品進入中國大陸市場，豐富了消費者多元化選擇，也有力拉動非洲本土產業提質升級，帶動當地就業增收。