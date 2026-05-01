香港經濟改善 負資產住宅數目大跌46.4%

在經濟狀況改善及海外人才流入的影響下，今年首季末香港負資產住宅數目較上季下跌46.4%。

根據香港金融管理局最新公布的數字，今年首季末，本地負資產住宅宗數為1萬1424宗，較2025年第4季末的2萬1304宗下跌46.4%。

如果與2025年第1季末的負資產住宅數目比較，今年首季末的宗數更大幅減少72%；去年首季的負資產住宅數目為4萬741宗。

所謂的負資產，是指一項向銀行抵押而獲得貸款的房產，其市值比尚未清還的本金現值還低。

房地產、金融和旅遊業一向是香港經濟的重要支柱，每當經濟不佳，房市就會出現大量負資產。香港主權於1997年移交後幾年，房市曾因受多項因素衝擊而大跌，導致社會不安。

2003年6月，香港負資產住宅數目高達10萬5697宗，而當時正值政府計劃為基本法23條立法，社會動盪不安，負資產問題被指激化了民眾的不滿。同年7月1日，有50萬人上街抗議23條立法。

2020年COVID-19疫情爆發後，本地經濟低迷，加上「反送中」運動以後有不少人移民，令市場供應加大，房價相應下跌，負資產宗數持續增加。

不過，隨著香港經濟有所好轉，港府引進人才，房市出現「小陽春」，刺激房價上漲，負資產數目開始下跌。

2025年香港經濟表現好轉，實質GDP較上年增加3.5%，當局預計今年GDP將持續增長2.5%至3.5%之間，出口和內部需求為主要動力。