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大陸「讀者」雜誌 在台邁入第17年

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸「讀者」雜誌在台發行將邁入第十七年，文化部四月二十四日發函給「讀者」台灣版，許可以正體字在台發行，許可期間自一一五年六月十日起至一一六 年六月九日止。

「讀者」雜誌於二○一○年八月獲准在台灣公開發行，成為第一本正式來台的大陸期刊，當時的許可字號是「行政院新聞局局版台字第01號（後為文化部部版台陸誌字第01號）」，此「01」許可字號在過去十六年來一直沿用。今年文化部的許可字號為「文化部部版臺陸誌字第1150001號」。

「讀者」目前在台灣的誠品書店、金石堂、何嘉仁等連鎖書店以及博客來等網路書店都有銷售，郵局、銀行、診所、餐廳的報刊架上也能看到。十六年來，在台讀者早已經遍布台灣各地，讀者群從十幾歲到九十歲都有，多所大專院校、研究機構、中小學和地方縣市圖書館也是「讀者」雜誌的穩定訂閱戶，約占在台總發行量的三成。多年來台灣多位知名作家包括：張曉風、劉墉、王文華、張大春、簡媜等都曾登上「讀者」雜誌，同樣深受大陸讀者歡迎。

「讀者」雜誌台灣版也促進了兩岸文化交流，透過關於大陸的各類文章，台灣民眾更加瞭解真實、親近的大陸，增強對大陸歷史文化地理的興趣，也相當帶動部分台灣民眾赴陸旅遊進一步認識大陸。

博客來 大陸 金石堂

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