南航+廈航 空巴再獲陸大單

彭博報導，歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）獲得了來自大陸中國南方航空及其子公司的大訂單，內容是採購A320neo系列飛機。根據四月廿九日公告表示，這筆交易包括南航購買一○二架飛機，子公司廈門航空購買卅五架，目錄價格合計約二一四億美元。

報導稱，先前，中國東方航空在三月簽署協議，決定購買一○一架A320neo飛機，目錄價格約一五八億美元。

去年，中國國航也簽訂了協議，擬購買六十架空巴飛機，目錄價格合計九十五點三億美元。空巴還與春秋航空、吉祥航空簽署了銷售協議。

據中國民航網，這次南航與廈航採購機型皆為A320neo系列窄體客機（新一代高效能單通道幹線客機）。南航購買一○二架、廈航購買卅五架，合計一三七架，約二一三點七八億美元，實際價格因空巴給予較大商業折扣，將低於目錄價。消息公布後，空巴股價漲幅擴大，在巴黎交易所中一度上漲百分之五。不過該股今年迄今仍累計下跌百分之十二。

至於交貨時間，南航訂單為二○二八年至二○三二年分批交付，廈航訂單為二○二九年至二○三二年批次分期支付，每架飛機交付時付清餘款，非一次性全額支付。其主要戰略目的是優化機隊結構，‌提升中短程國際及大陸國內航線市場競爭力；另外，A320neo燃油效率比舊機型提升約百分之廿，亦有助綠色低碳轉型。