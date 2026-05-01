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開門紅 陸Q1海洋生產總值2.6兆人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國自然資源部四月廿九日消息，一季度中國海洋經濟開局良好。初步核算，一季度中國海洋生產總值二點六兆（人民幣，下同），同比增長百分之五點四。

中新社報導，海洋經濟在國民經濟中的份額保持穩定。一季度海洋生產總值占國內生產總值比重為百分之七點八，拉動國民經濟增長○點四個百分點。

一季度，中國新承接海船訂單量、海船完工量、手持海船訂單量三大指標全面上漲，國際市場份額繼續位居世界第一。海洋交通運輸業穩步增長，全國海洋貨運量、貨物周轉量同比分別增長百分之六點八和百分之九點四。海洋旅遊業總體向好。

同期，海洋新興產業持續壯大。海洋資源配置能力穩步提升。海洋原油、天然氣產量同比分別增長百分之五點一、百分之七點七。全球首台廿兆瓦海上風電機組在福建海域並網發電，年發電量預計超八千萬千瓦時。全國海洋水產品產量同比增長百分之四點三。全國新增用海用島項目五八九個、批准用海用島面積五點三萬公頃，涉及投資額二五二三億元，同比增長百分之卅五點九。

自然資源部海洋戰略規劃與經濟司有關負責人表示，總體來看，一季度中國海洋經濟整體向好，新動能快速成長，實現了「開門紅」。但是當前國內外環境複雜多變，外部環境變亂交織，風險挑戰增多，海洋經濟穩中有進的基礎還有待進一步鞏固。

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