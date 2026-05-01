中美合作 鏈博會美企規模擴大

中國貿促會新聞發言人王冠男四月廿九日在北京表示，今年鏈博會，美國企業參展規模將進一步擴大，特別是在人工智能、半導體、醫療科技、高端製造等中美雙方均具優勢的領域，兩國企業將通過鏈博會的平台深化合作、共謀發展。

中新社報導，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）將於六月廿二日至廿六日在北京舉辦。根據中國美國商會最新發布「美國企業在中國」白皮書顯示，二○二五年多數受訪企業財務表現向好，百分之五十二的受訪企業預計實現盈利，較上年提升六個百分點，超過半數受訪企業仍將中國列為全球前三大優先投資目的地，百分之七十四的企業認為本行業內外資企業享受同等或更優待遇。

王冠男表示，中美兩國工商界加強合作意願濃厚，合作成效也十分明顯。截至四月十五日，中國貿促會已審批二○二六年各有關組展單位赴美舉辦或參加展覽會項目一三八個，涉及新能源、汽配、自動化及機器人、家庭用品、服裝面料等多個行業。目前已實施項目六十五個，展出面積達二點四六萬平方米，一千六百多家中國企業參展。

王冠男稱，貿促會將按照兩國元首重要共識，積極推動前期經貿磋商成果惠及兩國工商企業。包括持續辦好中美企業合作對接項目（ＣＭＰ）。

六月初，雙方將在重慶舉辦中美通用航空合作交流會，聚焦低空經濟領域深化合作。

她還提到，貿促會將於六月在北京舉辦ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇，也將重點邀請美方商協會和企業參會交流。