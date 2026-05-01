北京禁飛、禁售無人機

5月川習會前夕，北京市今（1）日起實施全市禁飛、禁售無人機新規定，行業龍頭大疆全面下架北京店鋪有關產品，線上平台亦同步停止向北京發貨。港媒指出，多名顧客趕在禁令生效前到店「搶購」，銷售人員透露，本月無人機賣得非常火爆，庫存基本售罄。

《北京市無人駕駛航空器管理規定》5月1日起施行。據規定，北京全市將被劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均需提前審批；同時嚴禁在北京銷售、出租無人機及其核心零部件，外地到北京人士亦禁止運輸、攜帶無人機及其核心部件入境。主要用意是為了提升首都的公共安全、維護低空飛行秩序，以及防範潛在的恐怖攻擊。

此外，大陸有2項強制性無人機國家標準，5月1日起亦同步實施。該標準明確要求，大陸全國所有無人機必須完成實名登記方可啟動，並在飛行時主動申報。

大陸無人機行業迎來史上最嚴監管，5月1日起，大陸全國所有無人機須完成實名登記方可啟動。

《星島日報》報導，北京商務中心區的大疆國貿旗艦店銷售人員表示，過去一個月無人機賣得非常火爆，「其實目前庫存已經基本賣光了，大家跟搶白菜似的，我們是天天加班，光28日一天就賣了幾十台無人機，有幾十萬元人民幣的銷售額。」