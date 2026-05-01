寒武紀飆漲 重奪 A 股股王 股價衝上人民幣1,699元新高

大陸4月A股市場昨（30）日收盤，全月震盪攀升，滬指站穩4,100點關口，全月上漲5.6%，創業板指4月大漲15%，創下十年新高；科創50指數更大漲25%，大陸AI晶片龍頭「寒武紀」昨天以20%漲停板收盤，坐回「股王」寶座。

華爾街見聞報導，A股滬指昨天上漲0.11%，收4,112點，站穩4,100點關口，深成指與創業板指則小幅收跌，創業板指跌0.27%。不過從4月整體表現來看，主要指數全線收漲，其中創業板指月漲超過15%，突破2015年6月3日高點創十年新高。科創50指數表現最為強勢，全月大漲超25%。

盤面上，A股昨日成交金額約人民幣2.76兆元，較前一交易日放量超過人民幣1,500億元，全市場超過2,800檔個股上漲。板塊上，算力晶片與半導體產業鏈成焦點，GPU領漲，商業航天、存儲、人形機器人等題材活躍，而電池、燃氣、貴金屬走弱。

晶片半導體板塊爆發，寒武紀表現最為亮眼，牢牢鎖住20%漲停板，收在人民幣1,699元，再創歷史新高，市值突破人民幣7,100億元，重奪A股「股王」寶座，月內累漲近73%。明微電子、芯原股份等亦漲停。

摩根士丹利稱，寒武紀第1季營收年增160%，優於預期，主因思元590晶片出貨強勁，預付款項季增155%至19億元，預期出貨將自2026年第2季起增長。