陸4月製造業 PMI 連二月擴張 指數50.3 優於預期
大陸國家統計局昨（30）日公布，大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）由3月的50.4降至50.3，優於市場預期的50.1，並連續兩個月處於50榮枯線之上的擴張水平。
同日公布的非製造業（服務業）商務活動指數PMI由3月的50.1下降至49.4，低於市場預期的49.8，主因建築業景氣不佳。
大陸國家統計局表示，經濟總體產出保持擴張，製造業延續較好運行趨勢，生產及市場需求保持擴張，企業採購意願進一步增強，尤其生產經營活動預期指數連續三個月回升，製造業企業對近期市場發展信心持續增強。
不過，受近期部分大宗商品價格高位波動等因素影響，主要原材料購進價格指數及出廠價格指數，均繼續處於近年高位，製造業市場價格水平明顯上升。
東方金誠首席宏觀分析師王青分析，歷史資料顯示，過去十年4月製造業PMI指數平均回落0.5，主要是經歷3月的節後集中復工後，4月製造業生產經營會恢復正常節奏，當前國內房地產市場仍處於調整狀態，中東局勢還沒有實質性降溫，外部不確定性仍處於高位，特別是伴隨著國際油價大幅上衝向國內傳導，一些行業生產經營會受到負面的影響。
展望下一階段製造業走勢，王青表示，預估5月製造業PMI指數將在49.8左右，主因國際原油價格大幅上漲後，在市場有效需求不足背景下，一些製造業企業會放緩生產節奏，可能拖累製造業景氣度在5月回落到收縮區間。
大陸國家統計局指出，非製造業景氣水平有所下降，服務業景氣度回落，批發、零售及居民服務等行業的商務活動市場活躍度偏弱；建築業景氣水平亦回落。
值得注意的是，去年11月以來，除了今年3月服務業商務活動指數在擴張區間，其餘月份都位於收縮區間，顯示近期服務業增長動能偏弱，王青認為，這與房地產行業持續調整直接相關，也顯示當前消費信心不足，居民旅遊出行、餐飲住宿、文化娛樂等服務消費也有待進一步提振。
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