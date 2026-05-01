請4休11 陸五一假 多地發紅包搶客

大陸今年五一勞動節連假自今天（五月一日）至五月五日，受大陸加強推動內需效應，多地狂撒紅包吸引遊客，加上許多學校放春假助攻，親子遊預訂量飆漲，今年五一假期人員流動量預期將創新高。

今年大陸五一連假，只要前後再多請假四天，就可連休十一天。加上多地學校放二至三天的春假，也刻意配合五一假期連休，促使五一假期旅遊消費看漲。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，今年五一假期將有多個省市逾六十個地方的中小學生有「超長五一假期」。中國多家線上旅遊平台的報告顯示，首個「春假+五一假期」的聯動，加上五一前後「請四休十一」的「拼假」，形成從四月廿四日持續至五月十日一共十七天的旅遊高峰。

去年中國五一假期全社會人員流動量十四點六七億人次已創新高，今年，中國交通運輸部運輸服務司副司長高博四月廿九日在新聞發布會預估，今年五一假期，全社會跨區域人員流動量將再創歷史新高，預計將達十五點二億人次，年增百分之四。

報導提到，受到國際燃油價格波動影響，今年五一假期機票價格已達近年高點。因為出境旅遊不確定性增加，不少遊客轉而尋找「國內深度體驗遊」。

由於五一假期實質拉長，旅遊平台「去哪兒」資料顯示，今年五一假期的出行峰值較往年低，更多人選擇錯峰出行；五一前後周末的出行量較去年增長百分之十以上。

多家旅遊平台的報告顯示，學校放春假明顯帶動出遊量的增加。與此同時，「親子遊」成為今年五一假期的主力軍。

去哪兒資料顯示，杭州、寧波、瀋陽、長沙等放春假城市，都位列五一前乘飛機「搶跑」出發熱門城市。其中，湖南岳陽、張家界出發的機票預訂量分別增加三點八倍和二點二倍。多個熱門景區春假五一搜尋熱度數倍增長，截至目前，十三至十八歲年齡段遊客預訂景區門票暴增五點六倍。

與此同時，中國官方在全國舉辦文旅活動，多地狂撒消費券等旅遊補貼吸引遊客。中國文旅部四月廿九日舉辦二○二六年全國「五一」文化和旅遊消費周媒體推介會，表示各地將圍繞踏青賞花、親子遊樂、研學旅遊等消費熱點推出應季文旅產品和活動，舉辦約一點三七萬場次文旅消費活動，發放超過人民幣二點八四億元（約新台幣十三億元，下同）消費券等消費補貼。

根據中國文旅部數據中心測算，二○二五年五一假期五天，國內出遊三點一四億人次，年增長百分之六點四；國內遊客出遊總花費一八○二點六九億元，增長百分之八。報導說，相形之下，今年假期被拉長，可能刺激更多的遊客和消費。