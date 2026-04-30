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機票買了也飛不了？陸五一假期前國際航班接連取消 專家分析原因

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
受到國際油價走高影響，大陸多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。圖／聯合報系資料照
受到國際油價走高影響，大陸多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。圖／聯合報系資料照

臨近大陸「五一」連假，多個跨境航班卻傳出相繼取消，多條熱門跨境旅遊航線突發停飛。多條飛往東南亞及紐澳航線受影響，旅客損失頻傳。分析指出，地緣衝突推升油價，單月增加民航成本約人民幣200億元，遠超去年全產業利潤。

界面新聞報導，據旅遊平台「航班管家」統計，2026年「五一」假期國際航線整體取消率從去年同期的3.6%飆升至7.4%，其中境內航司執行國際航班的取消率高達10.7%。

有旅客在今年1月買好五一假期從從上海往返曼谷的機票，卻先後被兩家不同的航空公司取消；另一位旅客在1月買好從重慶先飛往越南、再從越南轉機至富國島的機票，但在4月上旬收到前半程及返程航班被取消的通知，為此退訂產生的直接損失超過人民幣6000元。

據統計，從4月1日至12日，多條中國大陸至東南亞航線取消全部航班，涉及西安-普吉島、重慶-普吉島、煙台-曼谷、鄂爾多斯-萬象、上海-鬥湖等熱門航線，飛往澳洲、紐西蘭等地的航線也面臨類似情況。

停飛背後是因為地緣衝突引發油價大幅飆升，航司的燃油成本被大幅推高。民航專家分析，單月油價暴漲導致大陸民航業成本增加約人民幣200億元，而去年全產業利潤總額僅66億元。預估高達30%國際航班已無法覆蓋基礎現金成本。

燃油成本突然翻倍，航空公司也有先嘗試提高票價和燃油附加費，但漲價未必能完全覆蓋成本，更無法消除市場的不確定性。多位航司市場部人士也表示，如果某航線的收入長期無法覆蓋變動成本，就會主動取消。

值得注意的是，被取消的國際航班旅客轉而回到大陸的旅遊市場。途牛旅遊網最新預訂數據顯示，「五一」期間境內旅遊套裝產品預訂出遊人次年增10%。

機票 航線 連假

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