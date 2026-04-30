快訊

不甩日盤大單調節 台指期夜盤開高走高！續勢挑戰4萬點大關

拿到完整民調報告了！新北初選落敗 黃國昌：我60歲以上「輸到不支倒地」

盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

聽新聞
0:00 / 0:00

黑市搶瘋！輝達B300伺服器 大陸價格「翻倍」破3000萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中大陸幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元。 （路透）
輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中大陸幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元。 （路透）

儘管美國禁止出售先進晶片給大陸，不過大陸人工智慧（AI）算力設備需求強勁，讓輝達最新AI伺服器在大陸黑市價格水漲船高，其中搭載B300晶片的高階伺服器，今年以來價格不斷飆升，達到每台約人民幣700萬元（新台幣3150萬元），幾乎翻了一倍。

路透報導，在美國加強出口限制後，大陸市場相關設備價格幾近翻倍，其中B300伺服器在美國售價約55萬美元，比去年略高，但在大陸，價格已由約人民幣400萬元，飆升至幾乎翻倍。

四名知情人士稱，自今年初以來，輝達最先進和算力最強的B300伺服器售價持續攀升，在私運晶片活動被打擊影響主要供應管道灰色市場後，這類伺服器的價格急劇上漲。

知情者稱，大陸科技企業算力的強勁需求也推動上述伺服器的價格飆升。多數大陸科企避免直接持有輝達的硬體，以免受到美國的制裁。

輝達回應表示，B300伺服器在大陸禁售，輝達的合作夥伴必須嚴守相關規定。

輝達在聲明中警告，「在系統逐漸壯大且變得複雜，非法轉移是導致失敗的根源。輝達不為這些系統提供服務或支援，強制執行機制嚴謹有效。」

有些公司難以承擔高昂價格，探討以租賃方式借用這類伺服器，但以一年租約為例，每月租金也高達人民幣19萬元。

分析機構摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，大陸AI模型在全球運算需求中的占比快速上升，2026年3月已達32%，較一年前的5%大幅成長。其中，MiniMax、智譜AI以及阿里巴巴旗下Qwen模型的使用量，在近期均出現數倍增長。

輝達 晶片

延伸閱讀

三星晶片獲利飆增47倍！Q1超過去年全年 看好下半年記憶體需求維持強勁

讓輝達皮皮挫？Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

Meta延命伺服器！記憶體荒恐燒到2027年 非AI設備要多撐1年變7年

創見、佳必琪 權證四檔帶勁

相關新聞

機票買了也飛不了？陸五一假期前國際航班接連取消 專家分析原因

臨近大陸「五一」連假，多個跨境航班卻傳出相繼取消，多條熱門跨境旅遊航線突發停飛。多條飛往東南亞及紐澳航線受影響，旅客損失頻傳。分析指出，地緣衝突推升油價，單月增加民航成本約人民幣200億元，遠超去年全

黑市搶瘋！輝達B300伺服器 大陸價格「翻倍」破3000萬

儘管美國禁止出售先進晶片給大陸，不過大陸人工智慧（AI）算力設備需求強勁，讓輝達最新AI伺服器在大陸黑市價格水漲船高，其中搭載B300晶片的高階伺服器，今年以來價格不斷飆升，達到每台約人民幣700萬元

340公里飛2小時 大陸首條跨渤海無人機物流航線通航

大陸首條跨渤海無人機物流航線通航，往返大連、青島，可大幅縮短兩地物流時間。其採用的大型固定翼無人機最大起飛重量5.25噸，單程340公里，飛行時間約2個小時。

DeepSeek V4引爆需求 中企搶華為AI晶片

三名知情人士表示，中國新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出透過華為晶片運行的人工智慧（AI）新模型DeepSeek-V4後，中國各大網路公司爭相下單搶購華為昇騰950系列AI晶片。

油價燙手港府補貼2.3億美元 逾2萬車受惠 買賣私油都有刑責

中東局勢緊張令油價飆升，香港政府29日宣布，由30日凌晨零時起，實施每公升3元（港元，下同）的柴油補貼計畫，為期兩個月，至6月29日晚上11時59分結束，預計開支約18億元（約2.3億美元）。

大陸AI電影《三星堆：未來往事》首獲公映「龍標」

博納影業近日發布公告，稱由其出品製作的電影長片「三星堆：未來往事」正式獲得國家電影局頒發的電影公映許可證（俗稱「龍標」）。這是一部由人工智能（AI）深度參與製作的電影，由此，中國即將出現首部能在電影院

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。