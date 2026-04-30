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大陸4月液化天然氣進口量料創下8年新低

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中海油的17.4萬噸綠能珠號LNG船。圖／取自滬東中華造船廠官網
中海油的17.4萬噸綠能珠號LNG船。圖／取自滬東中華造船廠官網

美伊戰爭後荷莫茲海峽被封鎖，觸發價格上揚，抑制市場需求，航運數據顯示，中國大陸4月的液化天然氣進口量預計將創下八年新低。

彭博社星期三（4月29日）引述航運追蹤數據平台Kpler報道，作為世界最大液化天然氣進口國，中國4月的液化天然氣進口量預計約350萬噸，同比下降30%。如果獲中國官方數據確認，這將是自2018年4月以來，中國單月液化天然氣進口量的新低。

彭博社彙編的航運追蹤數據顯示，液化天然氣轉口的數據也下滑。中國4月未再轉賣任何液化天然氣，出口量較上月明顯下降，當時的銷量達創歷史新高的逾70萬噸。

這意味著液化天然氣現貨成本較高，超過轉賣出貨的利潤。亞洲液化天然氣現貨的價格要比戰爭前的水平高出約70%。

中東戰爭已使位於卡達的世界最大液化天然氣出口廠關閉。自這場戰爭2月底爆發以來，幾乎沒有液化天然氣通過荷莫茲海峽輸出。

由於買家選擇價格較低廉的管道天然氣，中國大陸液化天然氣的需求過去一年維持疲軟。中東戰爭使液化天然氣售價飆升，上述趨勢今年將持續，當中部分買家已決定減少採購，或依賴其他供電選擇。

根據彭博社彙編的船運追蹤數據，截至4月12日，亞洲地區30天滾動平均淨進口量已跌破60萬噸，為2020年6月以來最低水平。當時新冠疫情重創需求，令天然氣消費大幅下滑。

據彭博社報導，中東衝突持續升級，全球能源供應受擾，亞洲液化天然氣（LNG）進口量跌至近六年來最低水平。供應緊張與價格壓力，正迫使區內買家削減用量，並調整能源結構。

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