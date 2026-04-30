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強化引導 大陸成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會

中央社／ 台北30日電

中國生豬存欄量約占全球一半，但養豬業正面臨產能過剩與消費需求疲弱的雙重壓力。中國農業農村部日前成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會，試圖強化預警引導，探索有效發揮政府調控作用。

綜合新京報等陸媒今天報導，中國農業農村部28日召開生豬產業監測預警專家諮詢委員會成立大會，研究加強生豬產能監測預警重點工作。

報導稱，與會專家代表分析了當前生豬產銷形勢，就加強產能監測預警提出意見建議，「大家認為，當前生豬產能有序調減，價格企穩向好，供需關係有所改善，市場信心回暖增強，後期行情有望逐步好轉」。

不過，專家同時提醒，廣大養殖場戶應落實產能調控要求，合理安排生產出欄計畫，順勢出欄，切忌壓欄「等行情」或盲目擴張「賭行情」，避免不必要的損失。

會議強調，當前生豬產業供需關係發生深刻變化，加強產能綜合調控十分必要。成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會，是凝聚行業共識、強化預警引導以及探索有效發揮政府調控作用的重要舉措。

會議也要求，充分發揮生豬產業監測預警專家諮詢委員會作用，進一步完善生產與市場監測調查體系，提高監測數據品質。

中國生豬存欄量約占全球一半，但龐大的養豬產業正面臨產能過剩與消費需求疲弱的雙重壓力。官方此前要求進一步完善生豬產能綜合調控政策，並採取措施推動豬價合理回升。

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