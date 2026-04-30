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340公里飛2小時 大陸首條跨渤海無人機物流航線通航

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸首條跨渤海無人機物流航線29日通航，往返大連、青島2個城市。（央視網）
大陸首條跨渤海無人機物流航線29日通航，往返大連、青島2個城市。（央視網）

大陸首條跨渤海無人機物流航線通航，往返大連、青島，可大幅縮短兩地物流時間。其採用的大型固定翼無人機最大起飛重量5.25噸，單程340公里，飛行時間約2個小時。

央視網30日報導，大陸渤海地區現有交通體系中，遼寧、山東城市間的鐵、公路時間普遍高於8小時，海運在5至10小時。相比之下，低空跨海直運更靈活高效、更具經濟性。

報導指，這條低空航線主要用於中國郵政等企業開展低空物流運輸，涵蓋日用百貨、商務檔案、高值藥品及應急物資等多類物品。

大陸工信部裝備工業發展中心副主任劉法旺稱，此航線打通了渤海海峽「空中走廊」，填補了跨海低空物流空白，完善了環渤海綜合立體交通體系；工信部相關負責人表示，下一步將以大連至青島低空物流為樣本，推進低空裝備產業集聚發展，惠及百姓生活。

去年12月1日，大陸海南的順豐跨海峽低空無人機常態化航線開通，是大陸首條跨海峽低空無人機物流運輸實現常態化營運。開通儀式現場，搭載著模擬急用物資的「豐舟90」無人機從海南省海口市秀英區起飛，僅19分鐘便平穩飛抵對岸的廣東徐聞，相比傳統「陸運+水運」，新航線節省時間近5小時。

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