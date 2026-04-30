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港媒：陸阻Meta收購Manus 是中美科技管控「雙向制衡」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸叫停美國科技巨頭Meta收購AI新創公司Manus。 （路透）
大陸叫停美國科技巨頭Meta收購AI新創公司Manus。 （路透）

大陸官方叫停美國科技巨頭Meta收購AI初創公司Manus，為2020年大陸《外商投資安全審查辦法》實施以來，首宗官方公開否決的AI領域外資併購案。港媒分析稱，近年中美科技戰越發激烈，兩邊科技監管同步收緊。多位學者和業界人士指出，涉關鍵技術的跨境科技併購，已上升至國家安全與制度博弈層面，相關監管亦現制度化趨勢。

《星島日報》發表署名文章，引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波分析，中方出於國家安全考量叫停相關交易，意在提前規避潛在風險。該案可比照TikTok在美收購事件，關鍵在於算法等核心技術嚴禁外流，尤其不可向美方移交。他預計未來中方將強化核心技術跨境交易監管，相關管控機制或逐步制度化。

北京司凱律師事務所管理合夥人歷詠認為，撤銷交易是地緣政治博弈的必然結果。美國全面推進「小院高牆」，通過美國外國投資委員會、出口管制、對外投資審查，知識產權安全審查等措施，嚴控半導體、AI、先進算法等關鍵技術流向中國；中國亦同步對涉及核心技術、關鍵數據、重要基礎設施的外資併購，實行穿透式認定審查。他相信，在此背景下，涉及AI、先進算法、核心數據等戰略領域的跨境併購，已不再是單純的商業交易，而被納入國家安全與發展利益的統籌考量。

文中也引述海南大學國際傳播與藝術學院教授畢研韜指出，中方相關舉措既對標美方做法，又重構了國家安全邊界，美方側重阻止高端晶片等關鍵硬體與技術流向中國；中方則兼顧內容生產、研發團隊等軟性核心要素，並將技術來源地置於比註冊地更優先的地位。

他亦稱，當前兩國對科技併購的監管，早已超越單純市場範疇，上升至國家安全與制度博弈層面。長遠看，全球高科技領域或分化為兩套獨立的技術標準與生態，形成相互隔離的「雙向鎖定」格局，恐推高科技產業脫鈎斷鏈的風險。

《環球時報》社評則指，這起併購案最大的質疑點在於，Manus作為依靠中國工程師和基礎設施環境發展起來的AI公司，在獲得美國投資後，突然與中國元素進行「切割」，當時業界就有不少聲音認為這可能是一次逃避管制的「洗澡式出海」。

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