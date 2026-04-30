高於市場預期！陸4月製造業PMI為50.3 連續2個月擴張

大陸國家統計局周四30日公布，大陸4月製造業採購經理指數（PMI），由3月的50.4降至50.3，高過市場預期的50.1，連續2個月處於50以上的擴張水平。

非製造業商務活動指數由上月的50.1下降至49.4，低過市場預期的49.8；4月綜合PMI產出指數從上月的50.5下降至50.1，連續兩個月高於50。

大陸國家統計局表示，經濟總體產出保持擴張，製造業延續較好運行趨勢，生產及市場需求保持擴張，企業採購意願進一步增強。生產經營活動預期指數連續3個月回升，製造業企業對近期市場發展信心持續增強。不過，受近期部分大宗商品價格高位波動等因素影響，主要原材料購進價格指數及出廠價格指數，均繼續處於近年高位，製造業市場價格水平明顯上升。

該局指，非製造業景氣水平有所下降，服務業景氣度回落，批發、零售及居民服務等行業的商務活動市場活躍度偏弱；建築業景氣水平亦回落。

另外，RatingDog同日發布4月中國製造業採購經理指數，從3月的50.8上升至52.2，高過市場預期的51，52.2亦是自2020年底以來表現最高，連續5個月高於50。

報告指出，需求穩健、營運改善、新品問世，共同推動產出創下將近2年來最高增速。擴張面廣泛，消費品製造類尤其強勁。新訂單錄得將近5年次高增速，增加原因包括客戶需求增長、市況改善和創新產品問世。業界對未來1年明顯信心增強。